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У Франції заборонили використання дронів для стеження за громадянами

Понеділок, 18 травня 2020, 15:02

Державна рада Франції наказала негайно припинити використовувати безпілотники для стеження за тим, як громадяни дотримуються карантину.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Parisien.

Державна рада постановила, що для використання поліцією безпілотників для стеження за дотриманням карантину відсутні законні підстави.

Зазначається, що використання дронів у нинішніх умовах є "серйозним і відверто незаконним порушенням права на повагу до приватного життя". Також Державна рада підкреслує високі ризики порушення персональних даних.

Варто зазначити, що правозахисники оскаржили використання безпілотників для стеження для людьми в Адміністративному суді Парижа, однак той на початку травня відхилив позов.

"Це історична перемога, тому що це перше рішення проти поліцейських безпілотників і проти використання технологій як засобу спостереження за населенням," – каже юрист правозахисної організації La Quadrature du Net.

Державна рада Франції є вищим адміністративним судом країни. Тепер МВС Франції має змінити режим використання безпілотників.

Теми: Франціяправа людини


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