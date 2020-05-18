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Во Франции запретили использование беспилотников для слежки за гражданами

Понедельник, 18 мая 2020, 15:02

Государственный совет Франции приказал немедленно прекратить использовать беспилотники для наблюдения за тем, как граждане придерживаются карантина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Parisien.

Государственный совет постановил, что для использования полицией беспилотников для слежения за соблюдением карантина нет законных оснований.

Отмечается, что использование беспилотников в нынешних условиях является "серьезным и откровенно незаконным нарушением права на уважение частной жизни". Также Государственный совет отмечает высокие риски нарушения персональных данных.

Стоит отметить, что правозащитники обжаловали использование беспилотников для слежения за людьми в Административном суде Парижа, однако тот в начале мая отклонил иск.

"Это историческая победа, потому что это первое решение против полицейских беспилотников и против использования технологий как средства наблюдения за населением", - говорит юрист правозащитной организации La Quadrature du Net.

Государственный совет Франции является высшим административным судом страны. Теперь МВД Франции должно изменить режим использования беспилотников.

Темы: Францияправа человека
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