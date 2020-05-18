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Коронавірус в армії: заразилися ще троє військових

Понеділок, 18 травня 2020, 15:06
Коронавірус в армії: заразилися ще троє військових

Протягом минулої доби у Збройних силах зареєстровано чотири нових випадки захворювання на Covid-19 – один працівник і троє військових.

Джерело: командування Медичних сил ЗСУ у Facebook

Деталі: Повідомляється, що працівник ЗСУ перебуває на лікуванні у Старокостянтинівській центральній районній лікарні. Стан здоров’я пацієнта задовільний. Троє військовослужбовців (2 – Рівненська та 1 – Київська область) лікуються вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, симптоми захворювання відсутні.

Наразі в армії від коронавірусу страждають 40 осіб. Всього за час пандемії тут одужало 78 осіб та 2 летальних випадки.

За даними командування Медичних сил, аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом.

Українська правда
Теми: Збройні силикоронавірусCovid-2019армія
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