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Коронавирус в армии: заразились еще трое военных

Понедельник, 18 мая 2020, 15:06

За прошедшие сутки в Вооруженных силах зарегистрировано четыре новых случая заболевания Covid-19 - один работник и трое военных.

Источник: командование Медицинских сил ВСУ в Facebook

Детали: Сообщается, что работник ВСУ находится на лечении в Староконстантиновской центральной районной больнице. Состояние здоровья пациента удовлетворительное. Трое военнослужащих (2 - Ровенская и 1 - Киевская область) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют.

Сейчас в армии от коронавируса страдают 40 человек. Всего за время пандемии здесь выписаны 78 человек и 2 летальных случая.

По данным командования Медицинских сил, анализ заболеваний среди военнослужащих и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе.

Украинская правда
Темы: Вооруженные силыкоронавирусCovid-2019армия


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