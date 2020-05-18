Українського прикордонника 50 тисячами рублів намагався підкупити російський офіцер

У Могилеві-Подільському на Вінничині судитимуть російського офіцера, який намагався підкупити українського прикордонника.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: У пункті пропуску "Могилів-Подільський" під час спроби підкупити старшого лейтенанта Держприкордонслужби затримали громадянина Молдови. За цим фактом розпочали досудове розслідування за злочин, передбачений ч. 1 ст. 369 КК України.

Водночас при розслідуванні з’ясувалося, що у затриманого молдованина подвійне громадянство. Злочинець має також російський паспорт та звання лейтенанта запасу збройних сил РФ.

Затриманий мав намір за хабар вирішити питання проїзду через український кордон двох пасажирських автобусів із Росії. Після невдалої спроби підкупити українського прикордонника, злочинця затримала військова прокуратура Вінницького гарнізону, предмет злочину - 50 тис. російських рублів вилучили.

Санкція ч.1 ст. 369 Кримінального кодексу України передбачає покарання затриманому молдованину/росіянину у виді штрафу від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.