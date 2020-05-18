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Украинского пограничника 50 тысячами рублей пытался подкупить российский офицер

Понедельник, 18 мая 2020, 15:10
Украинского пограничника 50 тысячами рублей пытался подкупить российский офицер

В Могилеве-Подольском на Виннитчине будут судить российского офицера, который пытался подкупить украинского пограничника.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: В пункте пропуска "Могилев-Подольский" при попытке подкупить старшего лейтенанта Госпогранслужбы задержали гражданина Молдовы. По данному факту начали досудебное расследование за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 369 УК Украины.

В то же время при расследовании выяснилось, что у задержанного молдаванина двойное гражданство. Преступник имеет также российский паспорт и звание лейтенанта запаса вооруженных сил РФ.

Задержанный намеревался за взятку решить вопрос проезда через украинскую границу двух пассажирских автобусов из России. После неудачной попытки подкупить украинского пограничника, преступника задержала военная прокуратура Винницкого гарнизона, предмет преступления - 50 тыс. Российских рублей изъяли.

Санкция ч.1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание задержанному молдованину/россиянину в виде штрафа от пятисот до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от двух до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Украинская правда

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Темы: Пограничная службавзятка
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