Зеленський створює робочу групу з вирішення проблем кримських татар
Президент Володимир Зеленський ініціював створення в Офісі президента робочої групи для вирішення проблемних питань кримськотатарського народу.
Джерело: сайт глави держави
Пряма мова: "Щоб ця робоча група давала нам пропозиції, ми обмінювалися цими пропозиціями та дуже швидко рухалися".
Деталі: Згідно з повідомленням, у складі групи будуть кримські татари.
Президент наголосив, що робоча група має розглядати не лише правові, а й економічні питання, які турбують кримських татар.
Таку ідею Зеленський висловив під час зустрічі з представниками кримськотатарського народу, серед яких були лідери кримських татар Рефат Чубаров і Мустафа Джемілєв. Останній підтримав рішення про створення робочої групи.
Глава держави також висловив їм співчуття у зв’язку з Днем пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.