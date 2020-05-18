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Зеленський створює робочу групу з вирішення проблем кримських татар

Понеділок, 18 травня 2020, 16:16

Президент Володимир Зеленський ініціював створення в Офісі президента робочої групи для вирішення проблемних питань кримськотатарського народу.

Джерело: сайт глави держави

Пряма мова: "Щоб ця робоча група давала нам пропозиції, ми обмінювалися цими пропозиціями та дуже швидко рухалися".

Деталі: Згідно з повідомленням, у складі групи будуть кримські татари.

Президент наголосив, що робоча група має розглядати не лише правові, а й економічні питання, які турбують кримських татар.

 

Таку ідею Зеленський висловив під час зустрічі з представниками кримськотатарського народу, серед яких були лідери кримських татар Рефат Чубаров і Мустафа Джемілєв. Останній підтримав рішення про створення робочої групи.

Глава держави також висловив їм співчуття у зв’язку з Днем пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

 

Українська правда
Теми: кримські татариЗеленськийКримокупація


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