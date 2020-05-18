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Зеленский создает рабочую группу по решению проблем крымских татар

Понедельник, 18 мая 2020, 16:16

Президент Владимир Зеленский инициировал создание в Офисе президента рабочей группы для решения проблемных вопросов крымскотатарского народа.

Источник: сайт главы государства

Прямая речь: "Чтобы эта рабочая группа давала нам предложения, мы обменивались этими предложениями и очень быстро двигались".

Детали: Согласно сообщению, в составе группы будут крымские татары.

Президент подчеркнул, что рабочая группа должна рассматривать не только правовые, но и экономические вопросы, которые беспокоят крымских татар.

 

Такую идею Зеленский высказал во время встречи с представителями крымскотатарского народа, среди которых были лидеры крымских татар Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев. Последний поддержал решение о создании рабочей группы.

Глава государства также выразил им соболезнования в связи с Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

 

Украинская правда
Темы: крымские татарыЗеленскийКрымоккупация


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