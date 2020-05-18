Усі розділи
Укр / Рус

Зеленський погодив призначення Еміне Джапарової на пост заступника глави МЗС

Понеділок, 18 травня 2020, 16:28

Президент Володимир Зеленський погодив призначення колишньої першої заступниці міністра інформаційної політики Еміне Джапарової на пост заступника глави МЗС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу президента.

"Президент наголосив, що представники кримськотатарського народу мають бути представлені на вищому дипломатичному рівні. Тому глава держави погодив кандидатуру Еміне Джапарової на посаду першого заступника міністра закордонних справ" - йдеться у повідомленні за результатами зустрічі президента з представниками кримськотатарського народу.

Еміне Джапарова чотири роки пропрацювала в міністерстві інформаційної політики і звільнилась восени минулого року.

Теми: ЗеленськийМЗС


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Запуск автотранспорту після карантину: МОЗ підготувало рекомендації

У Києві відновлюють роботу спортзали, ринки та великі магазини

В уряді подумують запустити громадський транспорт. Але не у всіх регіонах

інфографікаУкраїнці відповіли, як би голосували за Зеленського і Порошенка рік по тому

інфографікаЧерез рік президентства Зеленському все ще довіряють найбільше українців

фото, відеоУ СБУ кажуть, що викликали Стерненка не для підозри: під стінами будівлі акція

Усі головні новини...
Зеленський
Зеленський створює робочу групу з вирішення проблем кримських татар
Кучма випередив Зеленського в рейтингу президентів
Рада візьметься за закон про подвійне громадянство цього тижня
Останні новини
17:05
Більшість курортних готелів України планує відновити роботу з 1 червня
17:04
фото Військові з Київщини розікрали бензину на понад 10 мільйонів
17:00
Зеленський анонсував два нових ісламських свята і велику мечеть в Києві
16:49
Зеленський призначив 10 голів районних адміністрацій Києва
16:43
Оператор ГТС подав до суду на 7 облгазів через борги
16:39
Захисний екран на рецепції, антисептики, дистанція: як МОЗ пропонує працювати готелям
16:28
Зеленський погодив призначення Еміне Джапарової на пост заступника глави МЗС
16:25
Нацбанк затвердив формулу оцінки облігацій бізнесу з держгарантією
16:16
фотоЗеленський створює робочу групу з вирішення проблем кримських татар
16:13
Наша банківська система не працює – голова Мінекономіки
Усі новини...