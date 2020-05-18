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Зеленский согласовал назначение Эмине Джапаровой на пост заместителя главы МИД

Понедельник, 18 мая 2020, 16:28

Президент Владимир Зеленский согласовал назначение бывшего первого заместителя министра информационной политики Эмине Джапаровой на пост заместителя главы МИД.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу президента.

"Президент подчеркнул, что представители крымскотатарского народа должны быть представлены на высшем дипломатическом уровне. Поэтому глава государства согласовал кандидатуру Эмине Джапаровой на должность первого заместителя министра иностранных дел", - говорится в сообщении по итогам встречи президента с представителями крымскотатарского народа.

Эмине Джапарова четыре года проработала в министерстве информационной политики и уволилась осенью прошлого года.

Темы: ЗеленскийМИД


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