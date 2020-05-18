Зеленський призначив 10 голів районних адміністрацій Києва
Понеділок, 18 травня 2020, 16:49
Президент Володимир Зеленський у понеділок призначив на посади 10 нових голів районних у місті Києві державних адміністрації.
Джерело: укази на сайті президента
Деталі: Зокрема, Зеленський призначив:
- Сергія Садового головою Голосіївської РДА;
- Ярослава Лагуту головою Дарницької РДА;
- Давида Шатірішвілі головою Деснянської РДА;
- Ігоря Щербака головою Дніпровської РДА;
- Кирила Фесика головою Оболонської РДА;
- Наталію Кондрашову головою Печерської РДА;
- Віктора Смирнова головою Подільської РДА;
- Сергія Павловського головою Святошинської РДА;
- Ірину Чечотку головою Солом'янської РДА;
- Олега Гарягу головою Шевченківської РДА.
Відзначимо, що Смирнов і Гаряга й раніше займали ці ж посади.
Ще одним указом Зеленський звільнив Петра Онофрійчука з посади глави Дніпровської РДА.
Українська правда