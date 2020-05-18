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Зеленський призначив 10 голів районних адміністрацій Києва

Понеділок, 18 травня 2020, 16:49
Зеленський призначив 10 голів районних адміністрацій Києва

Президент Володимир Зеленський у понеділок призначив на посади 10 нових голів районних у місті Києві державних адміністрації.

Джерело: укази на сайті президента

Деталі: Зокрема, Зеленський призначив:

  • Сергія Садового головою Голосіївської РДА;
  • Ярослава Лагуту головою Дарницької РДА;
  • Давида Шатірішвілі головою Деснянської РДА;
  • Ігоря Щербака головою Дніпровської РДА;
  • Кирила Фесика головою Оболонської РДА;
  • Наталію Кондрашову головою Печерської РДА;
  • Віктора Смирнова головою Подільської РДА;
  • Сергія Павловського головою Святошинської РДА;
  • Ірину Чечотку  головою Солом'янської РДА;
  • Олега Гарягу головою Шевченківської РДА.

Відзначимо, що Смирнов і Гаряга й раніше займали ці ж посади.

Ще одним указом Зеленський звільнив Петра Онофрійчука з посади глави Дніпровської РДА.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийКиїввлада
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