Зеленський призначив 10 голів районних адміністрацій Києва

Президент Володимир Зеленський у понеділок призначив на посади 10 нових голів районних у місті Києві державних адміністрації.

Джерело: укази на сайті президента

Деталі: Зокрема, Зеленський призначив:

Сергія Садового головою Голосіївської РДА;

Ярослава Лагуту головою Дарницької РДА;

Давида Шатірішвілі головою Деснянської РДА;

Ігоря Щербака головою Дніпровської РДА;

Кирила Фесика головою Оболонської РДА;

Наталію Кондрашову головою Печерської РДА;

Віктора Смирнова головою Подільської РДА;

Сергія Павловського головою Святошинської РДА;

Ірину Чечотку головою Солом'янської РДА;

Олега Гарягу головою Шевченківської РДА.

Відзначимо, що Смирнов і Гаряга й раніше займали ці ж посади.

Ще одним указом Зеленський звільнив Петра Онофрійчука з посади глави Дніпровської РДА.