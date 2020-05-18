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Зеленский назначил 10 председателей районных администраций Киева

Понедельник, 18 мая 2020, 16:49
Зеленский назначил 10 председателей районных администраций Киева

Президент Владимир Зеленский в понедельник назначил на должности 10 новых глав районных в городе Киеве государственных администраций.

Источник: указы на сайте президента

Детали: В частности, Зеленский назначил:

  • Сергея Садового председателем Голосеевской РГА;
  • Ярослава Лагута головой Дарницкой РГА;
  • Давида Шатиришвили головой Деснянской РГА;
  • Игоря Щербака головой Днепровской РГА;
  • Кирилла Фесика главой Оболонской РГА;
  • Наталью Кондрашову головой Печерской РГА;
  • Виктора Смирнова председателем Подольской РГА;
  • Сергея Павловского головой Святошинской РГА;
  • Ирину Чечотку головой Соломенской РГА;
  • Олега Гарягу главой Шевченковской РГА.

Отметим, что Смирнов и Гаряга и ранее занимали эти же должности.

Еще одним указом Зеленский уволил Петра Онофрийчука с должности главы Днепровской РГА.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийКиеввласть
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