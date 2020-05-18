Зеленский назначил 10 председателей районных администраций Киева
Понедельник, 18 мая 2020, 16:49
Президент Владимир Зеленский в понедельник назначил на должности 10 новых глав районных в городе Киеве государственных администраций.
Источник: указы на сайте президента
Детали: В частности, Зеленский назначил:
- Сергея Садового председателем Голосеевской РГА;
- Ярослава Лагута головой Дарницкой РГА;
- Давида Шатиришвили головой Деснянской РГА;
- Игоря Щербака головой Днепровской РГА;
- Кирилла Фесика главой Оболонской РГА;
- Наталью Кондрашову головой Печерской РГА;
- Виктора Смирнова председателем Подольской РГА;
- Сергея Павловского головой Святошинской РГА;
- Ирину Чечотку головой Соломенской РГА;
- Олега Гарягу главой Шевченковской РГА.
Отметим, что Смирнов и Гаряга и ранее занимали эти же должности.
Еще одним указом Зеленский уволил Петра Онофрийчука с должности главы Днепровской РГА.
Украинская правда