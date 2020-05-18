Зеленский назначил 10 председателей районных администраций Киева

Президент Владимир Зеленский в понедельник назначил на должности 10 новых глав районных в городе Киеве государственных администраций.

Источник: указы на сайте президента

Детали: В частности, Зеленский назначил:

Сергея Садового председателем Голосеевской РГА;

Ярослава Лагута головой Дарницкой РГА;

Давида Шатиришвили головой Деснянской РГА;

Игоря Щербака головой Днепровской РГА;

Кирилла Фесика главой Оболонской РГА;

Наталью Кондрашову головой Печерской РГА;

Виктора Смирнова председателем Подольской РГА;

Сергея Павловского головой Святошинской РГА;

Ирину Чечотку головой Соломенской РГА;

Олега Гарягу главой Шевченковской РГА.

Отметим, что Смирнов и Гаряга и ранее занимали эти же должности.

Еще одним указом Зеленский уволил Петра Онофрийчука с должности главы Днепровской РГА.