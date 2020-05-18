Військові з Київщини розікрали бензину на понад 10 мільйонів

Правоохоронці затримали військових, які привласнили дизпаливо та бензин військової частини, дислокованої на Київщині, на суму понад 10 мільйонів гривень і продавали його через АЗС.

Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України у Facebook

Дослівно: "Організатору та трьом учасникам злочинної групи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 189 (вимагання) та ч. 3 ст. 410 (привласнення військовослужбовцем військового майна) ККУ. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів".

Деталі: До складу злочинної групи входили 6 осіб – військові та цивільні. Вони вивозили з території військової частини дизпаливо та бензин і збували його через АЗС Васильківського та Білоцерківського районів.

Правоохоронці задокументували, що лише за березень-травень 2020 року зловмисники вивезли з військової частини більше 60 тонн пального на 1,3 мільйони гривень.

За попередніми даними, упродовж останніх 2-х років учасники злочинної групи привласнили військового майна на загальну суму понад 10 мільйонів гривень.

Також встановлено, що у березні заступник командира, застосовуючи фізичне насильство до одного з колишніх своїх партнерів, вимагав від нього 730 тисяч гривень – частку з продажу пального.

Під час обшуків правоохоронці вилучили 15 тонн пального, незаконно вивезеного з території військової частини.