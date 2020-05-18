Усі розділи
Укр / Рус

Військові з Київщини розікрали бензину на понад 10 мільйонів

Понеділок, 18 травня 2020, 17:04

Правоохоронці затримали військових, які привласнили дизпаливо та бензин військової частини, дислокованої на Київщині, на суму понад 10 мільйонів гривень і продавали його через АЗС.

Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України у Facebook

Дослівно: "Організатору та трьом учасникам злочинної групи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 189 (вимагання) та ч. 3 ст. 410 (привласнення військовослужбовцем військового майна) ККУ. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів". 

 

Деталі: До складу злочинної групи входили 6 осіб – військові та цивільні. Вони вивозили з території військової частини дизпаливо та бензин і збували його через АЗС Васильківського та Білоцерківського районів.

Правоохоронці задокументували, що лише за березень-травень 2020 року зловмисники вивезли з військової частини більше 60 тонн пального на 1,3 мільйони гривень.

За попередніми даними, упродовж останніх 2-х років учасники злочинної групи привласнили військового майна на загальну суму понад 10 мільйонів гривень.

Також встановлено, що у березні заступник командира, застосовуючи фізичне насильство до одного з колишніх своїх партнерів, вимагав від нього 730 тисяч гривень – частку з продажу пального. 

 

Під час обшуків правоохоронці вилучили 15 тонн пального, незаконно вивезеного з території військової частини.

Українська правда
Теми: поліціяарміяКиївська область


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський зробить два великих ісламських свята державними і побудує нову мечеть

фотоМіністр юстиції замовив обід з Лук‘янівського СІЗО

Запуск автотранспорту після карантину: МОЗ підготувало рекомендації

У Києві відновлюють роботу спортзали, ринки та великі магазини

В уряді подумують запустити громадський транспорт. Але не у всіх регіонах

інфографікаУкраїнці відповіли, як би голосували за Зеленського і Порошенка рік по тому

Усі головні новини...
поліція
Поліція Берліна перекрила вулицю заради стада диких кабанів
Киянина зловили з партією кокаїну на 75 тисяч доларів
У Хмельницькому дебошир, що нападав на рідних, поранив поліцейського
Останні новини
17:46
Історія повторюється: прокуратура АР Крим нагадала про переслідування Росією кримських татар
17:39
Гривня дещо зміцнилась за результатами міжбанківських торгів
17:38
ЦВК спрощує процедуру зміни виборчої адреси
17:34
Через коронавірус у квітні смертність у Швеції була найвищою з 1993 року
17:24
У Раді пропонують зробити преференції для українських виробників електротранспорту
17:23
Храм ПЦУ закрили на карантин на Рівненщині
17:19
З 19 травня у Києві друга хвиля випробувань тепломереж: хто залишиться без гарячої води
17:05
Більшість курортних готелів України планує відновити роботу з 1 червня
17:04
фото Військові з Київщини розікрали бензину на понад 10 мільйонів
17:00
Зеленський зробить два великих ісламських свята державними і побудує нову мечеть
Усі новини...