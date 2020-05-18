Все разделы
Укр / Рус

Военные из Киевщины разворовали бензина более чем на 10 миллионов

Понедельник, 18 мая 2020, 17:04

Правоохранители задержали военных, которые присвоили дизтопливо и бензин воинской части, дислоцированной в Киевской области, на сумму более 10 млн гривен и продавали его через АЗС.

Источник: Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины в Facebook

Дословно: "Организатору и трем участникам преступной группы сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 189 (вымогательство) и ч. 3 ст. 410 (присвоение военнослужащим военного имущества) УК. Им грозит до 12 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения". 

 

Детали: В состав преступной группы входили 6 человек – военные и гражданские. Они вывозили с территории воинской части дизтопливо и бензин и сбывали его через АЗС Васильковского и Белоцерковского районов.

Правоохранители задокументировали, что только за март-май 2020 года злоумышленники вывезли из воинской части более 60 тонн горючего на 1,3 миллиона гривен.

По предварительным данным, в течение последних 2-х лет участники преступной группы присвоили военного имущества на общую сумму более 10 миллионов гривен.

Также установлено, что в марте заместитель командира, применяя физическое насилие к одному из бывших своих партнеров, требовал от него 730 тысяч гривен – долю от продажи горючего. 

 

Во время обысков правоохранители изъяли 15 тонн горючего, незаконно вывезенного с территории воинской части.

Украинская правда
Темы: полицияармияКиевская область


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоМинистр юстиции заказал обед из Лукьяновского СИЗО

Запуск автотранспорта после карантина: Минздрав подготовил рекомендации

В Киеве возобновляют работу спортзалы, рынки и крупные магазины

В Кабмине подумывают запустить общественный транспорт. Но не во всех регионах

инфографикаУкраинцы ответили, как бы голосовали за Зеленского и Порошенко год спустя

инфографикаСпустя год президентства Зеленскому все еще доверяют больше всего украинцев

Все главные новости...
полиция
Полиция Берлина перекрыла улицу ради стада диких кабанов
Киевлянина поймали с партией кокаина на 75 тысяч долларов
В Хмельницком дебошир, нападавший на родных, ранил полицейского
Последние новости
17:09
С 19 мая в Киеве вторая волна испытаний теплосетей: кто останется без горячей воды
17:05
Большинство курортных отелей Украины планирует возобновить работу с 1 июня
17:04
фотоВоенные из Киевщины разворовали бензина более чем на 10 миллионов
17:00
Зеленский анонсировал два новых исламских праздника и большую мечеть в Киеве
16:49
Зеленский назначил 10 председателей районных администраций Киева
16:43
Оператор ГТС подал в суд на 7 облгазов из-за долгов
16:39
Защитный экран на рецепции, антисептики, дистанция: как Минздрав предлагает работать отелям
16:28
Зеленский согласовал назначение Эмине Джапаровой на пост заместителя главы МИД
16:25
Нацбанк утвердил формулу оценки облигаций бизнеса с госгарантией
16:16
фотоЗеленский создает рабочую группу по решению проблем крымских татар
Все новости...