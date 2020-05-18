Военные из Киевщины разворовали бензина более чем на 10 миллионов

Правоохранители задержали военных, которые присвоили дизтопливо и бензин воинской части, дислоцированной в Киевской области, на сумму более 10 млн гривен и продавали его через АЗС.

Источник: Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины в Facebook

Дословно: "Организатору и трем участникам преступной группы сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 189 (вымогательство) и ч. 3 ст. 410 (присвоение военнослужащим военного имущества) УК. Им грозит до 12 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения".

Детали: В состав преступной группы входили 6 человек – военные и гражданские. Они вывозили с территории воинской части дизтопливо и бензин и сбывали его через АЗС Васильковского и Белоцерковского районов.

Правоохранители задокументировали, что только за март-май 2020 года злоумышленники вывезли из воинской части более 60 тонн горючего на 1,3 миллиона гривен.

По предварительным данным, в течение последних 2-х лет участники преступной группы присвоили военного имущества на общую сумму более 10 миллионов гривен.

Также установлено, что в марте заместитель командира, применяя физическое насилие к одному из бывших своих партнеров, требовал от него 730 тысяч гривен – долю от продажи горючего.

Во время обысков правоохранители изъяли 15 тонн горючего, незаконно вывезенного с территории воинской части.