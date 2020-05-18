Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Через коронавірус у квітні смертність у Швеції була найвищою з 1993 року

Понеділок, 18 травня 2020, 17:34

У квітні у Швеції через епідемію коронавірусу померло найбільше людей, ніж у будь-якому  іншому  місяці з 1993 року.

Такими є дані Статистичного управління Швеції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Швеція, яка не дотримувалася суворих заходів ізоляції, що застосовувалися багатьма країнами, страждає від більш високого рівня смертності під час пандемії коронавірусу, ніж її скандинавські сусіди.

У Швеції пандемія призвела до близько 3700 смертей з моменту першого повідомлення про летальний випадок у березні, але не була такою смертельною, як деякі сезонні грипи за останні три десятиліття.

Кількість померлих у грудні 1993 року становила 11 057 осіб порівняно з 10 458 у квітні цього року.

Як повідомлялося, у Швеції сподіваються на відкриття кордону з Данією не пізніше, ніж Данія погодить відповідний крок з іншими своїми сусідами, та вважатимуть інше рішення дискримінаційним кроком.

"Українська правда" в Threads

Теми: Швеціякоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітав МіГ

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

Усі новини...
Швеція
Столтенберг про антитурецькі акції у Швеції: Це вигідно лиш тим, хто хоче розколу у НАТО
Генсек НАТО збирає Ердогана і прем’єра Швеції на зустріч у понеділок і бачить шанс на рішення
Блінкен спробував переконати Туреччину схвалити вступ Швеції в НАТО
Останні новини
16:25
МЗС Румунії викликало російського посла через падіння дрона
16:21
Понад 90% базових станцій "Київстар" в працездатному стані - речниця
16:14
Politico: Зеленського не запросили на саміт ЄС, бо злякалися реакції Орбана
15:57
Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи Роттердам+
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
15:42
"Шахед" впав у Румунії
15:41
В Японії на мілину викинуло 1,2 тисячі тонн риби: причину з’ясовують
15:38
оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітав МіГ
15:35
ЗМІ: Фінляндія планує знову повністю закрити кордон із РФ
15:28
Болгарія займається усуненням лазівки, яка принесла Росії мільйони євро від продажу нафти
Усі новини...
Реклама: