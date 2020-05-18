Усі розділи
Укр / Рус

Через коронавірус у квітні смертність у Швеції була найвищою з 1993 року

Понеділок, 18 травня 2020, 17:34

У квітні у Швеції через епідемію коронавірусу померло найбільше людей, ніж у будь-якому  іншому  місяці з 1993 року.

Такими є дані Статистичного управління Швеції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Швеція, яка не дотримувалася суворих заходів ізоляції, що застосовувалися багатьма країнами, страждає від більш високого рівня смертності під час пандемії коронавірусу, ніж її скандинавські сусіди.

У Швеції пандемія призвела до близько 3700 смертей з моменту першого повідомлення про летальний випадок у березні, але не була такою смертельною, як деякі сезонні грипи за останні три десятиліття.

Кількість померлих у грудні 1993 року становила 11 057 осіб порівняно з 10 458 у квітні цього року.

Як повідомлялося, у Швеції сподіваються на відкриття кордону з Данією не пізніше, ніж Данія погодить відповідний крок з іншими своїми сусідами, та вважатимуть інше рішення дискримінаційним кроком.

Теми: Швеціякоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський зробить два великих ісламських свята державними і побудує нову мечеть

фотоМіністр юстиції замовив обід з Лук‘янівського СІЗО

Запуск автотранспорту після карантину: МОЗ підготувало рекомендації

У Києві відновлюють роботу спортзали, ринки та великі магазини

В уряді подумують запустити громадський транспорт. Але не у всіх регіонах

інфографікаУкраїнці відповіли, як би голосували за Зеленського і Порошенка рік по тому

Усі головні новини...
Швеція
Польща і Швеція наполягають на участі лідерів країн ЄС у саміті "Східного партнерства" - ЗМІ
У Швеції помер інфікований коронавірусом українець
Глава МЗС пояснила, чому Швеція не "замикала" людей вдома
Останні новини
17:46
Історія повторюється: прокуратура АР Крим нагадала про переслідування Росією кримських татар
17:39
Гривня дещо зміцнилась за результатами міжбанківських торгів
17:38
ЦВК спрощує процедуру зміни виборчої адреси
17:34
Через коронавірус у квітні смертність у Швеції була найвищою з 1993 року
17:24
У Раді пропонують зробити преференції для українських виробників електротранспорту
17:23
Храм ПЦУ закрили на карантин на Рівненщині
17:19
З 19 травня у Києві друга хвиля випробувань тепломереж: хто залишиться без гарячої води
17:05
Більшість курортних готелів України планує відновити роботу з 1 червня
17:04
фото Військові з Київщини розікрали бензину на понад 10 мільйонів
17:00
Зеленський зробить два великих ісламських свята державними і побудує нову мечеть
Усі новини...