Через коронавірус у квітні смертність у Швеції була найвищою з 1993 року

У квітні у Швеції через епідемію коронавірусу померло найбільше людей, ніж у будь-якому іншому місяці з 1993 року.

Такими є дані Статистичного управління Швеції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Швеція, яка не дотримувалася суворих заходів ізоляції, що застосовувалися багатьма країнами, страждає від більш високого рівня смертності під час пандемії коронавірусу, ніж її скандинавські сусіди.

У Швеції пандемія призвела до близько 3700 смертей з моменту першого повідомлення про летальний випадок у березні, але не була такою смертельною, як деякі сезонні грипи за останні три десятиліття.

Кількість померлих у грудні 1993 року становила 11 057 осіб порівняно з 10 458 у квітні цього року.

Як повідомлялося, у Швеції сподіваються на відкриття кордону з Данією не пізніше, ніж Данія погодить відповідний крок з іншими своїми сусідами, та вважатимуть інше рішення дискримінаційним кроком.