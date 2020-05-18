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Из-за коронавируса в апреле смертность в Швеции была наибольшей с 1993 года

Понедельник, 18 мая 2020, 17:34

В апреле в Швеции из-за эпидемии коронавируса умерло больше людей, чем в любом другом месяце с 1993 года.

Таковы данные Статистического управления Швеции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Швеция, которая  не придерживалась строгих мер изоляции, применяемых многими странами, страдает от более высокого уровня смертности во время пандемии коронавируса, чем ее скандинавские соседи.

В Швеции пандемия привела к около 3700 смертей с момента первого уведомления о летальном исходе в марте, но не была такой смертельной, как некоторые сезонные гриппы за последние три десятилетия.

Количество умерших в декабре 1993 года составило 11 057 человек по сравнению с 10 458 в апреле этого года.

Как сообщалось, в Швеции надеются на открытие границы с Данией не позднее, чем Дания согласует соответствующий шаг с другими своими соседями, и будут считать другое решение дискриминационным шагом.

Темы: Швециякоронавирус


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