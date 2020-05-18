Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Історія повторюється: прокуратура АР Крим нагадала про переслідування Росією кримських татар

Понеділок, 18 травня 2020, 17:46
Історія повторюється: прокуратура АР Крим нагадала про переслідування Росією кримських татар

Прокуратура АР Крим здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом геноциду кримськотатарського народу та інших національних груп шляхом насильницького переселення у 1944 році.

Джерело: заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов, якого цитує пресслужба Офісу генпрокурора

Пряма мова Мамедова: "Починаючи з 2014 року історія на окупованому півострові повторюється. Російська окупаційна влада продовжує переслідування кримськотатарського народу через релігійні переконання та незгоду з окупацією. Нестерпні умови проживання, численні незаконні обшуки, затримання, позбавлення волі зумовлюють корінний народ півострова залишати Крим.

Понад 48 тисяч громадян змушені були покинути окуповану територію Криму і переміститися на підконтрольну Уряду України територію. Водночас РФ здійснює активну колонізацію території півострова. За час окупації країна-агресор прямо або опосередковано перемістила зі своєї території майже 73 тис своїх громадян на окуповану територію".

Деталі: Грубим порушенням міжнародного гуманітарного права обов’язково буде надана правова оцінка як на міжнародному, так і на національному рівнях. На початку 2020 року прокуратура АР Крим разом з правозахисною неурядовою громадською організацією "Регіональний центр прав людини" направила вже сьоме інформаційне повідомлення до Офісу Прокурора Міжнародного кримінального суду щодо примусового переміщення населення півострову.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 18-20 травня 1944 року з території Кримської АРСР насильно було депортовані 250 тисяч людей, з них 193 865 представників кримськотатарського народу.

Наразі тривають експертиза безпеки життєдіяльності та судово-медична експертиза, які мають встановити факти нелюдського поводження при транспортуванні та нелюдських умов мешкання у спецпоселеннях.

Читайте також: Кримські татари. Історія повернення

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Офіс генпрокурораКримкримські татариокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітав МіГ

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

Усі новини...
Офіс генпрокурора
Росіяни обстріляли Краматорськ "Іскандерами" – генпрокурор
Роковини удару по ТЦ у Кременчуці: під підозрою троє російських командирів, слідство триває
Підпільний "ЦНАП" у Києві друкував фальшиві документи і водійські права
Останні новини
16:25
МЗС Румунії викликало російського посла через падіння дрона
16:21
Понад 90% базових станцій "Київстар" в працездатному стані - речниця
16:14
Politico: Зеленського не запросили на саміт ЄС, бо злякалися реакції Орбана
15:57
Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи Роттердам+
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
15:42
"Шахед" впав у Румунії
15:41
В Японії на мілину викинуло 1,2 тисячі тонн риби: причину з’ясовують
15:38
оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітав МіГ
15:35
ЗМІ: Фінляндія планує знову повністю закрити кордон із РФ
15:28
Болгарія займається усуненням лазівки, яка принесла Росії мільйони євро від продажу нафти
Усі новини...
Реклама: