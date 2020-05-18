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Історія повторюється: прокуратура АР Крим нагадала про переслідування Росією кримських татар

Понеділок, 18 травня 2020, 17:46

Прокуратура АР Крим здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом геноциду кримськотатарського народу та інших національних груп шляхом насильницького переселення у 1944 році.

Джерело: заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов, якого цитує пресслужба Офісу генпрокурора

Пряма мова Мамедова: "Починаючи з 2014 року історія на окупованому півострові повторюється. Російська окупаційна влада продовжує переслідування кримськотатарського народу через релігійні переконання та незгоду з окупацією. Нестерпні умови проживання, численні незаконні обшуки, затримання, позбавлення волі зумовлюють корінний народ півострова залишати Крим.

Понад 48 тисяч громадян змушені були покинути окуповану територію Криму і переміститися на підконтрольну Уряду України територію. Водночас РФ здійснює активну колонізацію території півострова. За час окупації країна-агресор прямо або опосередковано перемістила зі своєї території майже 73 тис своїх громадян на окуповану територію".

Деталі: Грубим порушенням міжнародного гуманітарного права обов’язково буде надана правова оцінка як на міжнародному, так і на національному рівнях. На початку 2020 року прокуратура АР Крим разом з правозахисною неурядовою громадською організацією "Регіональний центр прав людини" направила вже сьоме інформаційне повідомлення до Офісу Прокурора Міжнародного кримінального суду щодо примусового переміщення населення півострову.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 18-20 травня 1944 року з території Кримської АРСР насильно було депортовані 250 тисяч людей, з них 193 865 представників кримськотатарського народу.

Наразі тривають експертиза безпеки життєдіяльності та судово-медична експертиза, які мають встановити факти нелюдського поводження при транспортуванні та нелюдських умов мешкання у спецпоселеннях.

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Українська правда
Теми: Офіс генпрокурораКримкримські татариокупація


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