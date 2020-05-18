История повторяется: прокуратура АР Крым напомнила о преследовании Россией крымских татар

Прокуратура АР Крым осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту геноцида крымскотатарского народа и других национальных групп путем насильственного переселения в 1944 году.

Источник: заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов, которого цитирует пресс-служба Офиса генпрокурора

Прямая речь Мамедова: "Начиная с 2014 года история на оккупированном полуострове повторяется. Российская оккупационная власть продолжает преследование крымскотатарского народа по религиозным убеждениям и несогласие с оккупацией. Невыносимые условия проживания, многочисленные незаконные обыски, задержания, лишения свободы обусловливают коренной народ полуострова оставлять Крым.

Более 48 тысяч граждан были вынуждены покинуть оккупированную территорию Крыма и переместиться на подконтрольную правительству Украины территорию. В то же время РФ осуществляет активную колонизацию территории полуострова. За время оккупации страна-агрессор прямо или косвенно переместила со своей территории почти 73 тыс своих граждан на оккупированную территорию".

Детали: Грубым нарушением международного гуманитарного права обязательно будет дана правовая оценка как на международном, так и на национальном уровнях. На начало 2020 года прокуратура АР Крым совместно с правозащитной неправительственной общественной организацией "Региональный центр прав человека" направила уже седьмое информационное сообщение в Офис Прокурора Международного уголовного суда о принудительном перемещении населения полуострова.

Досудебным расследованием установлено, что в течение 18-20 мая 1944 года с территории Крымской АССР насильственно депортированы 250000 человек, из них 193 865 представителей крымскотатарского народа.

Сейчас продолжаются экспертиза безопасности жизнедеятельности и судебно-медицинская экспертиза, которые должны установить факты бесчеловечного обращения при транспортировке и нечеловеческих условий проживания в спецпоселениях.

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