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В Одесі обвалилась стіна 5-поверхівки: мешканців евакуювали

Понеділок, 18 травня 2020, 17:56

В Одесі обвалилася стіна 4-поверхового будинку з мансардою на 30 квартир по вулиці Торговій, 20, жителів евакуювали.

Джерело: сайт Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській облассті, ДСНС 

Дослівно: "Мешканців будинку було терміново евакуйовано. Рятувальники розбирають завали". 

 

Деталі: Повідомлення про обвал до рятувальників надійшло о 16:21. 

Наразі проводяться роботи з пошуку постраждалих та розбору зруйнованих будівельних конструкцій.  

 

З будинку вивели 8 мешканців. Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється.

До аварійно-рятувальних робіт залучені 9 одиниць пожежно-рятувальної і спеціальної техніки та 42 чоловіка особового складу.

Українська правда
Теми: Одесанадзвичайна подія


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