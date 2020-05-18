В Одесі обвалилася стіна 4-поверхового будинку з мансардою на 30 квартир по вулиці Торговій, 20, жителів евакуювали.

Джерело: сайт Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській облассті, ДСНС, начальник ГУ НП Одещини Олег Бех, якого цитує "Думська"

Дослівно: "Мешканців будинку було терміново евакуйовано. Рятувальники розбирають завали".

Деталі: Повідомлення про обвал до рятувальників надійшло о 16:21.

Наразі проводяться роботи з пошуку постраждалих та розбору зруйнованих будівельних конструкцій.

З будинку вивели 8 мешканців.

Пізніше у ДСНС повідомили, що станом на 20:00, відповідно до рекомендацій працівників Одеського державного інституту архітектури та будівництва, роботи по розбиранню будівельних конструкцій було призупинено у зв’язку із загрозою повторного обрушення.

Місце знаходження всіх мешканців будинку встановлено. Попередньо жертв та постраждалих немає.

Частково пошкоджено 3 квартири (4, 3 та 2 поверхи; на першому поверсі арка), де проживало 17 осіб, які на момент обрушення були відсутні.

До аварійно-рятувальних робіт залучені 23 одиниці пожежно-рятувальної і спеціальної техніки та 86 осіб особового складу.

Згодом у поліції зазначили, що причиною часткового обвалення будинку №20 по Торговій могли стати земляні роботи, які велися на сусідньому будмайданчику.

Пряма мова Беха: "Будинок мав невеликий крен (після знесення лазні, - ред.). За словами експертів, до обвалення могло привести зміщення грунту. На будмайданчику був незамкнений екскаватор, але робочий був відсутній".