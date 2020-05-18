В Одесі обвалилась стіна 5-поверхівки: мешканців евакуювали
Понеділок, 18 травня 2020, 17:56
В Одесі обвалилася стіна 4-поверхового будинку з мансардою на 30 квартир по вулиці Торговій, 20, жителів евакуювали.
Джерело: сайт Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській облассті, ДСНС
Дослівно: "Мешканців будинку було терміново евакуйовано. Рятувальники розбирають завали".
Деталі: Повідомлення про обвал до рятувальників надійшло о 16:21.
Наразі проводяться роботи з пошуку постраждалих та розбору зруйнованих будівельних конструкцій.
З будинку вивели 8 мешканців. Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється.
До аварійно-рятувальних робіт залучені 9 одиниць пожежно-рятувальної і спеціальної техніки та 42 чоловіка особового складу.
Українська правда