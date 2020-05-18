В Одесі обвалилася стіна 4-поверхового будинку з мансардою на 30 квартир по вулиці Торговій, 20, жителів евакуювали.

Джерело: сайт Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській облассті, ДСНС

Дослівно: "Мешканців будинку було терміново евакуйовано. Рятувальники розбирають завали".

Деталі: Повідомлення про обвал до рятувальників надійшло о 16:21.

Наразі проводяться роботи з пошуку постраждалих та розбору зруйнованих будівельних конструкцій.

З будинку вивели 8 мешканців. Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється.

До аварійно-рятувальних робіт залучені 9 одиниць пожежно-рятувальної і спеціальної техніки та 42 чоловіка особового складу.