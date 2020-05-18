В Одессе обрушилась стена 4-этажного дома с мансардой на 30 квартир по улице Торговой, 20, жителей эвакуировали.

Источник: сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области

Дословно: "Жители дома были срочно эвакуированы. Спасатели разбирают завалы".

Детали: Сообщение об обвале поступило к спасателям в 16:21.

Проводятся работы по поиску пострадавших и разбору разрушенных строительных конструкций.

Из дома вывели 8 жителей. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

К аварийно-спасательным работам привлечены 9 единиц пожарно-спасательной и специальной техники и 42 человека личного состава.