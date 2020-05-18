В Одессе обрушилась стена 4-этажного дома с мансардой на 30 квартир по улице Торговой, 20, жителей эвакуировали.

Источник: сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, ГСЧС, начальник ГУ ЧП Одесской Олег Бех, которого цитирует "Думская"

Дословно: "Жители дома были срочно эвакуированы. Спасатели разбирают завалы".

Детали: Сообщение об обвале поступило к спасателям в 16:21.

Проводятся работы по поиску пострадавших и разбору разрушенных строительных конструкций.

Из дома вывели 8 жителей.

Позже в ГСЧС сообщили, что по состоянию на 20:00, согласно рекомендациям работников Одесского государственного института архитектуры и строительства, работы по разборке строительных конструкций были приостановлены в связи с угрозой повторного обрушения.

Место нахождения всех жильцов дома установлено. Предварительно жертв и пострадавших нет.

Частично повреждены 3 квартиры (4, 3 и 2 этажи, на первом этаже арка), где проживали 17 человек, которые на момент обрушения отсутствовали.

К аварийно-спасательным работам привлечены 23 единицы пожарно-спасательной и специальной техники и 86 человек личного состава.

Со временем в полиции сообщили, что причиной частичного обрушения дома №20 по Торговой могли стать земляные работы, которые велись на соседней стройплощадке.

Прямая речь Беха: "Дом имел небольшой крен (после сноса бани, – ред.). По словам экспертов, к обрушению могло привести смещение грунта. На стройплощадке был незапертый экскаватор, но рабочий отсутствовал".