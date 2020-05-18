Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Одессе обвалилась стена 5-этажки: полиция назвала возможную причину

Понедельник, 18 мая 2020, 20:26
В Одессе обвалилась стена 5-этажки: полиция назвала возможную причину

В Одессе обрушилась стена 4-этажного дома с мансардой на 30 квартир по улице Торговой, 20, жителей эвакуировали.

Источник: сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, ГСЧС, начальник ГУ ЧП Одесской Олег Бех, которого цитирует "Думская"

Дословно: "Жители дома были срочно эвакуированы. Спасатели разбирают завалы". 

 

Детали: Сообщение об обвале поступило к спасателям в 16:21. 

Проводятся работы по поиску пострадавших и разбору разрушенных строительных конструкций.  

 

Из дома вывели 8 жителей. 

Позже в ГСЧС сообщили, что по состоянию на 20:00, согласно рекомендациям работников Одесского государственного института архитектуры и строительства, работы по разборке строительных конструкций были приостановлены в связи с угрозой повторного обрушения.

Место нахождения всех жильцов дома установлено. Предварительно жертв и пострадавших нет.

Частично повреждены 3 квартиры (4, 3 и 2 этажи, на первом этаже арка), где проживали 17 человек, которые на момент обрушения отсутствовали.

К аварийно-спасательным работам привлечены 23 единицы пожарно-спасательной и специальной техники и 86 человек личного состава.

Со временем в полиции сообщили, что причиной частичного обрушения дома №20 по Торговой могли стать земляные работы, которые велись на соседней стройплощадке.

Прямая речь Беха: "Дом имел небольшой крен (после сноса бани, – ред.). По словам экспертов, к обрушению могло привести смещение грунта. На стройплощадке был незапертый экскаватор, но рабочий отсутствовал".

 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Одессачрезвычайное происшествие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Одесса
Залужный назначил нового начальника одесского военкомата
Зеленский: Оккупанты будут бояться приближаться к Крыму и нашим берегам Азовского моря
Зеленский приехал в Одессу
Последние новости
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
Все новости...
Реклама: