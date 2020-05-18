В Одессе обвалилась стена 5-этажки: жителей эвакуировали
Понедельник, 18 мая 2020, 17:56
В Одессе обрушилась стена 4-этажного дома с мансардой на 30 квартир по улице Торговой, 20, жителей эвакуировали.
Источник: сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области
Дословно: "Жители дома были срочно эвакуированы. Спасатели разбирают завалы".
Детали: Сообщение об обвале поступило к спасателям в 16:21.
Проводятся работы по поиску пострадавших и разбору разрушенных строительных конструкций.
Из дома вывели 8 жителей. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.
К аварийно-спасательным работам привлечены 9 единиц пожарно-спасательной и специальной техники и 42 человека личного состава.
Украинская правда