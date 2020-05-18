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В Одессе обвалилась стена 5-этажки: жителей эвакуировали

Понедельник, 18 мая 2020, 17:56

В Одессе обрушилась стена 4-этажного дома с мансардой на 30 квартир по улице Торговой, 20, жителей эвакуировали.

Источник: сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области

Дословно: "Жители дома были срочно эвакуированы. Спасатели разбирают завалы". 

 

Детали: Сообщение об обвале поступило к спасателям в 16:21. 

Проводятся работы по поиску пострадавших и разбору разрушенных строительных конструкций. 

 

Из дома вывели 8 жителей. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

К аварийно-спасательным работам привлечены 9 единиц пожарно-спасательной и специальной техники и 42 человека личного состава.

Украинская правда
Темы: Одессачрезвычайное происшествие


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