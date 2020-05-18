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У Києві знизилась захворюваність на грип і ГРВІ – КМДА

Понеділок, 18 травня 2020, 18:10

В українській столиці спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 7,5% у порівнянні з попереднім тижнем.

Джерело: сайт Київської міської державної адміністрації

Дослівно: "У столиці за 20-й тиждень 2020 року зареєстровано 2 601 хворий на грип та ГРВІ. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні та є нижчою базової лінії на 88,5%. Наразі показник захворюваності становить 88,1".

Деталі: За даними КМДА, зниження захворюваності відбулося за рахунок дорослого та дитячого населення. Так, дітей захворіло – 1 101 (зниження на 6%), дорослих – 1 500 (зниження на 8,6%).

У структурі захворюваності діти становлять 42,3%, а на попередньому тижні – 41,6%. Серед школярів захворюваність знизилась на 8% – зареєстровано 449 випадків.

До медичних закладів за 20-й тиждень госпіталізовано 7 осіб, із них 5 – діти.

Українська правда
Теми: здоров'ягрипКиїв


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