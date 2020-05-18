В Киеве снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ – КГГА

В украинской столице наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 7,5% по сравнению с предыдущей неделей.

Источник: сайт Киевской городской государственной администрации

Дословно: "В столице за 20-ю неделю 2020 года зарегистрирован 2601 больной гриппом и ОРВИ. В целом интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне и ниже базовой линии на 88,5%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 88,1".

Детали: По данным КГГА, снижение заболеваемости произошло за счет взрослого и детского населения. Так, детей заболело - 1101 (снижение на 6%), взрослых - 1500 (снижение на 8,6%).

В структуре заболеваемости дети составляют 42,3%, а на предыдущей неделе - 41,6%. Среди школьников заболеваемость снизилась на 8% - зарегистрировано 449 случаев.

В медицинские учреждения за 20-ю неделю госпитализированы 7 человек, из них 5 - дети.