Усі розділи
Укр / Рус

В Іспанії добова смертність від коронавірусу менша за 100 другий день поспіль

Понеділок, 18 травня 2020, 18:35

В Іспанії продовжує знижуватися добова смертність від коронавірусу – за останні 24 години померли 59 людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Mundo.

Смертність від коронавірусу в Іспанії менша за 100 вже другий день поспіль – в неділю повідомлялося про 87 померлих.

Всього з початку епідемії від коронавірусної хвороби померли 27 709 осіб.

Продовжує знижуватися і добова кількість заражень. Так, протягом останніх 24 годин зареєстрували 285 нових випадків, тоді як напередодні повідомлялося про 421 нове зараження.

З початку епідемії заразилися загалом 231 606 осіб.

Як повідомлялося, Іспанія прагне знову відкрити кордони для мандрівників орієнтовно в кінці червня, після того як буде повністю скасовано карантинні обмеження.

Читайте також – "Готелі, транспорт та відновлення перельотів: як ЄС змінює правила туризму в епоху коронавірусу"

Теми: Іспаніякоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський зробить два великих ісламських свята державними і побудує нову мечеть

фотоМіністр юстиції замовив обід з Лук‘янівського СІЗО

Запуск автотранспорту після карантину: МОЗ підготувало рекомендації

У Києві відновлюють роботу спортзали, ринки та великі магазини

В уряді подумують запустити громадський транспорт. Але не у всіх регіонах

інфографікаУкраїнці відповіли, як би голосували за Зеленського і Порошенка рік по тому

Усі головні новини...
Іспанія
В Іспанії за добу від коронавірусу померли 87 людей – найменше за два місяці
Уряд Іспанії запропонував продовжити надзвичайний стан ще на місяць
В Іспанії найменша кількість померлих від коронавірусу за два місяці
Останні новини
19:11
Рада не розглядатиме законопроєкт про гральний бізнес цього тижня
19:06
документСБУ розслідуватиме можливу держзраду Єрмака та Кучми – нардеп
19:02
Rozetka відкрила перший офлайн-магазин у Львові
18:59
Франція і Німеччина запропонували фонд відновлення від коронавірусу у 500 млрд євро
18:58
Нафта продовжує активно дорожчати, попит відновлюється
18:51
Антикорупційний суд скасував заочний арешт міністра часів Януковича
18:35
В Іспанії добова смертність від коронавірусу менша за 100 другий день поспіль
18:33
Кількість звернень споживачів фінпослуг зросла у 1,5 рази – НБУ
18:26
Словаччина з середи відкриває ТРЦ, кінотеатри і спортзали
18:24
Бізнес поступово оговтується: працює 61% ресторанів, ростуть реєстрації ФОПів
Усі новини...