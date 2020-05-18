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В Іспанії добова смертність від коронавірусу менша за 100 другий день поспіль

Понеділок, 18 травня 2020, 18:35

В Іспанії продовжує знижуватися добова смертність від коронавірусу – за останні 24 години померли 59 людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Mundo.

Смертність від коронавірусу в Іспанії менша за 100 вже другий день поспіль – в неділю повідомлялося про 87 померлих.

Всього з початку епідемії від коронавірусної хвороби померли 27 709 осіб.

Продовжує знижуватися і добова кількість заражень. Так, протягом останніх 24 годин зареєстрували 285 нових випадків, тоді як напередодні повідомлялося про 421 нове зараження.

З початку епідемії заразилися загалом 231 606 осіб.

Як повідомлялося, Іспанія прагне знову відкрити кордони для мандрівників орієнтовно в кінці червня, після того як буде повністю скасовано карантинні обмеження.

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Теми: Іспаніякоронавірус
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