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В Испании суточная смертность от коронавируса меньше 100 второй день подряд

Понедельник, 18 мая 2020, 18:35

В Испании продолжает снижаться суточная смертность от коронавируса – за последние 24 часа скончались 59 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Mundo.

Смертность от коронавируса в Испании меньше 100 уже второй день подряд – в воскресенье сообщалось о 87 умерших.

Всего с начала эпидемии от коронавирусной болезни умерли 27 709 человек.

Продолжает снижаться и суточное количество заражений. Так, в течение последних 24 часов зарегистрировали 285 новых случаев, тогда как накануне сообщалось о 421 новое заражение.

С начала эпидемии заразились в целом 231 606 человек.

Как сообщалось, Испания стремится снова открыть границы для путешественников ориентировочно в конце июня, после того как будет полностью отменены карантинные ограничения.

Темы: Испаниякоронавирус
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