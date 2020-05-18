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Франція і Німеччина запропонували фонд відновлення від коронавірусу у 500 млрд євро

Понеділок, 18 травня 2020, 18:59

Франція та Німеччина запропонували створити фонд відновлення у розмірі 500 мільярдів євро, який зможе запропонувати допомогу країнам та регіонам ЄС, які найбільше постраждали від коронавірусної кризи.

Про це заявили на спільній пресконференції канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Bild.

У спільній заяві йдеться про те, що фонд має підтримувати "найбільш постраждалі сектори та регіони" за рахунок коштів бюджету ЄС та відповідно до європейських пріоритетів.

"Це найгірша криза, з якою зіткнувся Європейський Союз за свою історію. Така криза також вимагає відповідних рішень. Ми повинні діяти, ми маємо діяти по-європейськи. Сьогодні ми представляємо коротку відповідь на кризу, довгі відповіді доведеться обговорити. Тому що: Європу треба розвивати далі", - сказала Меркель.

За словами канцлерки, фонд повинен бути доступний протягом обмеженого періоду часу і забезпечити згуртованість в ЄС. "Мета полягає в тому, щоб Європа вийшла з цієї кризи сильнішою, згуртованішою і солідарною", - сказала вона.

Париж та Берлін також заявили, що пропонують дозволити Європейській комісії брати гроші на фінансових ринках від імені Європейського Союзу, водночас дотримуючись договорів ЄС.

Усі 27 країн ЄС повинні одноголосно схвалити запропоновану програму, щоб вона почала діяти.

Теми: ФранціяНімеччинакоронавірусгроші
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