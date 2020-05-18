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Франция и Германия предложили фонд восстановления от коронавируса в 500 млрд евро

Понедельник, 18 мая 2020, 18:59

Франция и Германия предложили создать фонд восстановления в размере 500 миллиардов евро, который сможет предложить помощь странам и регионам ЕС, наиболее пострадавшим от коронавирусного кризиса.

Об этом заявили на совместной пресс-конференции канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрона, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

В совместном заявлении говорится, что фонд будет поддерживать "наиболее пострадавшие сектора и регионы" за счет средств бюджета ЕС и в соответствии с европейскими приоритетами.

"Это худший кризис, с которым столкнулся Европейский Союз за свою историю. Такой кризис также требует соответствующих решений. Мы должны действовать, мы должны действовать по-европейски. Сегодня мы представляем краткий ответ на кризис, длинные ответы придется обсудить. Потому что Европу нужно развивать дальше", - сказала Меркель.

По словам канцлера, фонд должен быть доступен в течение ограниченного периода времени и обеспечить сплоченность в ЕС. "Цель состоит в том, чтобы Европа вышла из этого кризиса сильнее, сплоченнее и солидарнее", - сказала она.

Париж и Берлин также заявили, что предлагают разрешить Европейской комиссии брать деньги на финансовых рынках от имени Европейского Союза, одновременно соблюдая договора ЕС.

Все 27 стран ЕС должны единогласно одобрить предложенную программу, чтобы она начала действовать.

Темы: ФранцияГерманиякоронавирусденьги


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