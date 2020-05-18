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Через новий спалах Covid під карантин потрапили 108 мільйонів китайців – Bloomberg

Понеділок, 18 травня 2020, 19:30

Влада Китаю ввела суворі заходи ізоляції на північному сході країни через новий спалах коронавирусної інфекції. Під карантин потрапили близько 108 млн осіб.

Джерело: Bloomberg

Деталі: У китайській провінції Цзілінь зареєстрували 34 нових випадки зараження. У зв'язку з цим в регіоні було припинено залізничне і автобусне сполучення, закриті школи, введений домашній режим ізоляції для мешканців.

Такі суворі заходи, за інформацією видання, були вжиті через страх зіткнутися з другою хвилею інфекції.

Жителям ще одного міста в провінції - Шулань - дозволено виходити з дому тільки раз в два дні на дві години для покупок. Робити це дозволяється лише одній людині на сім'ю. Закрито в'їзди і виїзди не тільки з Шуланя, а й з довколишніх селищ, навколо міста виставлено оточення.

Теми: КитайкоронавірусCovid-2019


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