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Из-за новой вспышки Covid под карантин попали 108 миллионов китайцев – Bloomberg

Понедельник, 18 мая 2020, 19:30
Из-за новой вспышки Covid под карантин попали 108 миллионов китайцев – Bloomberg

Власти Китая ввели строгие меры изоляции на северо-востоке страны из-за новой вспышки коронавирусной инфекции. Под карантин попали около 108 млн человек.

Источник: Bloomberg

Детали: В китайской провинции Цзилинь зарегистрировали 34 новых случая заражения. В связи с этим в регионе было прекращено железнодорожное и автобусное сообщение, закрыты школы, введен домашний режим изоляции для жителей.

Такие строгие меры, по информации издания, были предприняты из-за страха столкнуться со второй волной инфекции.

Жителям еще одного города в провинции – Шулань - разрешено выходить из дома только раз в два дня на два часа для покупок. Делать это разрешается только одному человеку на семью. Закрыты въезды и выезды не только из Шуланя, но и из близлежащих поселков, в городе выставлено оцепление.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КитайкоронавирусCovid-2019
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