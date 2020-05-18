В Італії вперше від початку карантину від коронавірусу померли менше 100 людей

В Італії протягом останньої доби від коронавірусу померли 99 людей – це найменша кількість померлих з початку карантину.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на нові дані Департаменту цивільного захисту Італії.

Загальне число померлих від коронавірусу перевищило 32 тисячі, сягнувши 32 007.

Протягом останньої доби померли 99 людей. У неділю повідомлялося про 145 померлих. Востаннє число померлих було нижче 100 9 березня, коли померли 97 людей.

Знижується і число заражень. Минулої доби інфекцію виявили у 451 особи, у неділю повідомлялося про 675 нових випадків.

Всього в Італії з початку епідемії виявили 225 886 випадків коронавірусу.

За добу видужали 2150 людей. Всього з лікарень вже виписали 127 326 пацієнтів.

Наразі в Італії нараховується щонайменше 66 553 активних випадки коронавірусу – це на 1798 менше, ніж вчора.

Нагадаємо, після двох місяців жорсткого карантину ресторани, бари, перукарні, музеї, спортивні центри та більшість магазинів знову відкрили свої двері в Італії у понеділок.