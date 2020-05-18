В Италии впервые с начала карантина от коронавируса умерли меньше 100 человек

В Италии в течение последних суток от коронавируса умерли 99 человек – это наименьшее количество умерших с начала карантина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на новые данные Департамента гражданской защиты Италии.

Общее число умерших от коронавируса превысило 32 тысячи, достигнув 32 007.

В течение последних суток умерли 99 человек. В воскресенье сообщалось о 145 умерших. В последний раз число умерших было ниже 100 9 марта, когда умерли 97 человек.

Снижается и число заражений. В прошлую суток инфекцию обнаружили у 451 человека, в воскресенье сообщалось о 675 новых случаях.

Всего в Италии с начала эпидемии обнаружили 225 886 случаев коронавируса.

За сутки выздоровели 2150 человек. Всего из больниц уже выписали 127 326 пациентов.

Сейчас в Италии насчитывается не менее 66 553 активных случая коронавируса – это на 1798 меньше, чем вчера.

Напомним, после двух месяцев жесткого карантина рестораны, бары, парикмахерские, музеи, спортивные центры и большинство магазинов вновь открыли свои двери в Италии в понедельник.