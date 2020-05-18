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Чехія послабить контроль на кордонах з 26 травня

Понеділок, 18 травня 2020, 20:06

З 26 травня Чехія послабить режим контролю на кордонах, контроль матиме вибірковий характер.

Про це заявив глава МВС Чехії Ян Гамачек, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

"Сьогодні уряд домовився, що з 26 травня прикордонний режим буде ослаблений: кордон можна буде перетнути на декількох прикордонних переходах, а контроль буде тільки вибірковим. Однак зобов'язання представити негативний тест на COVID-19 залишиться", - заявив Гамачек .

Він не уточнив, на які пункти пропуску буде поширена можливість перетину кордону.

Міністр також повідомив, що Чеська Республіка приймає аналогічний підхід до охорони кордонів, який вже застосовується Австрією та Німеччиною.

Досі Чеська Республіка збиралася проводити повноцінний прикордонний контроль до 13 червня, але в минулі вихідні Гамачек заявив, що хоче обговорити в уряді можливість більш швидкого ослаблення контролю.

Австрія вже послабила прикордонний контроль, відкривши всі прикордонні переходи з Чеською Республікою, Словаччиною та Угорщиною. Перевірка на наявність коронавірусу також носить вибірковий характер.

Теми: Чехіякоронавірусепідемія


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