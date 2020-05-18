Чехия ослабит контроль на границах с 26 мая

С 26 мая Чехия ослабит режим контроля на границах, контроль будет носить выборочный характер.

Об этом заявил глава МВД Чехии Ян Гамачек, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

"Сегодня правительство договорилось, что с 26 мая пограничный режим будет ослаблен: границу можно будет пересечь на нескольких пограничных переходах, а контроль будет только выборочным. Однако обязательства представить отрицательный тест на COVID-19 останется", - заявил Гамачек .

Он не уточнил, на какие пункты пропуска будет распространена возможность пересечения границы.

Министр также сообщил, что Чешская Республика принимает аналогичный подход к охране границ, который уже применяется Австрией и Германией.

До сих пор Чешская Республика собиралась проводить полноценный пограничный контроль до 13 июня, но в прошлые выходные Гамачек заявил, что хочет обсудить в правительстве возможность более быстрого ослабления контроля.

Австрия уже ослабила пограничный контроль, открыв все пограничные переходы с Чешской Республикой, Словакией и Венгрией. Проверка на наличие коронавирус также носит выборочный характер.