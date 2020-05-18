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Синоптики дали прогноз погоди на тиждень вперед

Понеділок, 18 травня 2020, 20:19
Синоптики дали прогноз погоди на тиждень вперед

В Україні у вівторок очікуються короткочасні дощі, подекуди гроза, температура вдень 14-24°. У суботу – плюс 8-19.

Джерело: Укрінформ із посиланням на Український гідрометцентр

Деталі: 19 травня вночі у північній частині місцями невеликий дощ, вдень в Україні, крім Закарпаття, південних та південно-східних областей, короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9°, на узбережжі морів до 12°; вдень у Волинській, Рівненській, північних та східних областях 14-19°, на решті території 20-24°.

Зокрема, у Києві вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Температура вночі 7-9°, вдень 16-18°. На Київщині вночі місцями невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, подекуди гроза. Температура вночі 4-9°, вдень 14-19°.

 

Згідно з прогнозом, 20 травня вночі у більшості областей, вдень на півдні, сході країни та в Карпатах невеликі дощі (вночі на північному сході, вдень на Одещині помірні). Температура вночі 7-12°, вдень 13-18°, на півдні і Закарпатті вночі 10-14°, вдень 18-22°.

 

21 травня у південній, вдень також у північній частині невеликі дощі (вночі на півдні Одещини помірні), на решті території без опадів. Температура вночі 3-8°, на півдні країни 9-14°; вдень 13-18°, на півночі 10-15°; у Карпатах вночі 1-3° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 3-8° тепла. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

 

У столичному регіоні 20 травня вночі очікується невеликий дощ, вдень без опадів; температура вночі 7-12°, вдень 13-18°. 21 травня вночі без опадів, вдень невеликий дощ; температура вночі 3-8°, вдень 10-15°. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Згідно з прогнозом на 22- 23 травня, опади не очікуються, лише вдень у північних, центральних та східних областях місцями невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 1-7° тепла, вдень 10-16° тепла; у південній частині вночі 5-11°, вдень 13-19°; в Карпатах 22 травня вночі заморозки 0-2°, вдень 8-13° тепла.

 

На Київщині 22-23 травня вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 10-15°.

 

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
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