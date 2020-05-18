Синоптики дали прогноз погоды на неделю вперед
В Украине во вторник ожидаются кратковременные дожди, местами гроза, температура днем 14-24°. В субботу - плюс 8-19.
Источник: Укринформ со ссылкой на Украинский гидрометцентр
Детали: 19 мая ночью в северной части местами небольшой дождь, днем в Украине, кроме Закарпатья, южных и юго-восточных областей, кратковременный дождь, местами гроза. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9°, на побережье морей до 12°; днем в Волынской, Ровенской, северных и восточных областях 14-19°, на остальной территории 20-24°.
В Киеве ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Температура ночью 7-9°, днем 16-18°. На Киевщине ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, местами гроза. Температура ночью 4-9°, днем 14-19°.
Согласно прогнозу, 20 мая ночью в большинстве областей, днем на юге, востоке страны и в Карпатах небольшие дожди (ночью на северо-востоке, днем в Одесской области умеренные). Температура ночью 7-12°, днем 13-18°, на юге и Закарпатье ночью 10-14°, днем 18-22°.
21 мая в южной, днем также в северной части небольшие дожди (ночью на юге Одесской области умеренные), на остальной территории без осадков. Температура ночью 3-8°, на юге страны 9-14°; днем 13-18 °, на севере 10-15 °; в Карпатах ночью 1-3 ° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3 °, днем 3-8° тепла. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.
В столичном регионе 20 мая ночью ожидается небольшой дождь, днем без осадков; температура ночью 7-12°, днем 13-18°. 21 мая ночью без осадков, днем небольшой дождь; температура ночью 3-8°, днем 10-15°. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.
Согласно прогнозу на 22- 23 мая, осадков не ожидается, лишь днем в северных, центральных и восточных областях местами небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 1-7° тепла, днем 10-16° тепла; в южной части ночью 5-11°, днем 13-19°; в Карпатах 22 мая ночью заморозки 0-2°, днем 8-13° тепла.
На Киевщине 22-23 мая ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 1-6° тепла, днем 10-15°.