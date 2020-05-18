Синоптики дали прогноз погоды на неделю вперед

В Украине во вторник ожидаются кратковременные дожди, местами гроза, температура днем ​​14-24°. В субботу - плюс 8-19.

Источник: Укринформ со ссылкой на Украинский гидрометцентр

Детали: 19 мая ночью в северной части местами небольшой дождь, днем ​​в Украине, кроме Закарпатья, южных и юго-восточных областей, кратковременный дождь, местами гроза. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9°, на побережье морей до 12°; днем в Волынской, Ровенской, северных и восточных областях 14-19°, на остальной территории 20-24°.

В Киеве ночью без осадков, днем ​​кратковременный дождь. Температура ночью 7-9°, днем ​​16-18°. На Киевщине ночью местами небольшой дождь, днем ​​кратковременный дождь, местами гроза. Температура ночью 4-9°, днем ​​14-19°.

Согласно прогнозу, 20 мая ночью в большинстве областей, днем ​​на юге, востоке страны и в Карпатах небольшие дожди (ночью на северо-востоке, днем ​​в Одесской области умеренные). Температура ночью 7-12°, днем ​​13-18°, на юге и Закарпатье ночью 10-14°, днем ​​18-22°.

21 мая в южной, днем ​​также в северной части небольшие дожди (ночью на юге Одесской области умеренные), на остальной территории без осадков. Температура ночью 3-8°, на юге страны 9-14°; днем 13-18 °, на севере 10-15 °; в Карпатах ночью 1-3 ° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3 °, днем ​​3-8° тепла. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

В столичном регионе 20 мая ночью ожидается небольшой дождь, днем ​​без осадков; температура ночью 7-12°, днем ​​13-18°. 21 мая ночью без осадков, днем ​​небольшой дождь; температура ночью 3-8°, днем ​​10-15°. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Согласно прогнозу на 22- 23 мая, осадков не ожидается, лишь днем ​​в северных, центральных и восточных областях местами небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 1-7° тепла, днем ​​10-16° тепла; в южной части ночью 5-11°, днем ​​13-19°; в Карпатах 22 мая ночью заморозки 0-2°, днем ​​8-13° тепла.

На Киевщине 22-23 мая ночью без осадков, днем ​​местами небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 1-6° тепла, днем ​​10-15°.