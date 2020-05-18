Офіс генпрокурора долучить до розслідувань проти Росії інтерв’ю Гордона із Гіркіним
Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора проведуть перевірку інтерв’ю журналіста Дмитра Гордона із колишнім так званим "міністром оборони ДНР" Ігорем Стрєлковим (Гіркіним).
Джерело: заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов у коментарі УП, пресслужба СБУ, яку цитує ВВС
Пряма мова Мамедова: "Використання органами прокуратури та досудового розслідування інформації з інтерв'ю підозрюваних і обвинувачених осіб досить поширена світова практика. Такі інтерв'ю цінні додатковими фактажем, деталями.
Наприклад, так звана "прокурор" Криму підтвердила, що їй відомо про підозру і кримінальні переслідування проти неї в Україні".
Деталі: Заступник генпрокурора повідомив, що Гіркін розповів про конкретні факти вчинення ним особливо тяжких злочинів. Він так само запевнив, що ці дані будуть детально проаналізовані прокурорами і слідчими.
Так само не виключається можливість, що в подальшому ця інформація стане предметом розгляду і під час розслідування серйозних порушень міжнародного гуманітарного права - військових злочинів і злочинів проти людства, в тому числі в міжнародних судових інстанціях.
Йдеться про відомості, які свідчать про контроль і постачання зброї незаконним збройним формуванням з боку Російської Федерації.
СБУ також обіцяє відреагувати на інтерв’ю, проте не повідомляє, яким чином.
Дослівно: "СБУ вивчить ситуацію навколо інтерв'ю з Гіркіним".
Передісторія: 18 травня Гордон проводить інтерв’ю із терористом Стрєлковим. Станом на 21:30 їхня розмова триває майже 3,5 години.