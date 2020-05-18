Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора проведуть перевірку інтерв’ю журналіста Дмитра Гордона із колишнім так званим "міністром оборони ДНР" Ігорем Стрєлковим (Гіркіним).

Джерело: заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов у коментарі УП, пресслужба СБУ, яку цитує ВВС

Пряма мова Мамедова: "Використання органами прокуратури та досудового розслідування інформації з інтерв'ю підозрюваних і обвинувачених осіб досить поширена світова практика. Такі інтерв'ю цінні додатковими фактажем, деталями.

Наприклад, так звана "прокурор" Криму підтвердила, що їй відомо про підозру і кримінальні переслідування проти неї в Україні".

Деталі: Заступник генпрокурора повідомив, що Гіркін розповів про конкретні факти вчинення ним особливо тяжких злочинів. Він так само запевнив, що ці дані будуть детально проаналізовані прокурорами і слідчими.

Так само не виключається можливість, що в подальшому ця інформація стане предметом розгляду і під час розслідування серйозних порушень міжнародного гуманітарного права - військових злочинів і злочинів проти людства, в тому числі в міжнародних судових інстанціях.

Йдеться про відомості, які свідчать про контроль і постачання зброї незаконним збройним формуванням з боку Російської Федерації.

СБУ також обіцяє відреагувати на інтерв’ю, проте не повідомляє, яким чином.

Дослівно: "СБУ вивчить ситуацію навколо інтерв'ю з Гіркіним".

Передісторія: 18 травня Гордон проводить інтерв’ю із терористом Стрєлковим. Станом на 21:30 їхня розмова триває майже 3,5 години.