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СБУ проверит интервью Гордона с Гиркиным

Понедельник, 18 мая 2020, 20:55

Служба безопасности Украины проведет проверку интервью журналиста Дмитрия Гордона с бывшим так называемым "министром обороны ДНР" Игорем Стрелков (Гиркиным).

Источник: пресс служба ведомства, которое цитирует ВВС

Детали: СБУ обещает отреагировать на интервью, однако не сообщает, каким образом.

Дословно: "СБУ изучит ситуацию вокруг интервью с Гиркиным".

Предыстория: 18 мая Гордон проводит интервью с террористом Стрелков. По состоянию на 20:55 их разговор длится почти 3 часа.

Темы: СБУДонбасстерроризмбоевые действияоккупация


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