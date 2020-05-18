СБУ проверит интервью Гордона с Гиркиным
Понедельник, 18 мая 2020, 20:55
Служба безопасности Украины проведет проверку интервью журналиста Дмитрия Гордона с бывшим так называемым "министром обороны ДНР" Игорем Стрелков (Гиркиным).
Источник: пресс служба ведомства, которое цитирует ВВС
Детали: СБУ обещает отреагировать на интервью, однако не сообщает, каким образом.
Дословно: "СБУ изучит ситуацию вокруг интервью с Гиркиным".
Предыстория: 18 мая Гордон проводит интервью с террористом Стрелков. По состоянию на 20:55 их разговор длится почти 3 часа.