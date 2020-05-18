Служба безопасности Украины проведет проверку интервью журналиста Дмитрия Гордона с бывшим так называемым "министром обороны ДНР" Игорем Стрелков (Гиркиным).

Источник: пресс служба ведомства, которое цитирует ВВС

Детали: СБУ обещает отреагировать на интервью, однако не сообщает, каким образом.

Дословно: "СБУ изучит ситуацию вокруг интервью с Гиркиным".

Предыстория: 18 мая Гордон проводит интервью с террористом Стрелков. По состоянию на 20:55 их разговор длится почти 3 часа.