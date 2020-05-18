Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора проведет проверку интервью журналиста Дмитрия Гордона с бывшим так называемым "министром обороны ДНР" Игорем Стрелков (Гиркиным).

Источник: заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов в комментарии УП, пресс-служба СБУ, которое цитирует ВВС

Прямая речь Мамедова: "Использование органами прокуратуры и досудебного расследования информации из интервью подозреваемых и обвиняемых лиц достаточно распространенная мировая практика. Такие интервью ценны дополнительными фактажем, деталями.

Например, так называемая "прокурор" Крыма подтвердила, что ей известно о подозрении и уголовном преследовании против нее в Украине".

Детали: Заместитель генпрокурора сообщил, что Гиркин рассказал о конкретных фактах совершения ним особо тяжких преступлений. Он так же уверил, что эти данные будут детально проанализированы прокурорами и следователями.

Так же не исключается возможность, что в дальнейшем эта информация станет предметом рассмотрения и при расследовании серьезных нарушений международного гуманитарного права – военных преступлений и преступлений против человечности, в том числе в международных судебных инстанциях.

Речь идет о сведениях, которые свидетельствуют о контроле и поставках оружия незаконным вооруженным формированиям со стороны Российской Федерации.

СБУ тоже обещает отреагировать на интервью, однако не сообщает, каким образом.

Дословно: "СБУ изучит ситуацию вокруг интервью с Гиркиным".

Предыстория: 18 мая Гордон проводит интервью с террористом Стрелков. По состоянию на 21:30 их разговор длится почти 3,5 часа.