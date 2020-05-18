Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Туреччина запроваджує комендантську годину на період закінчення Рамадану

Понеділок, 18 травня 2020, 20:44

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про запровадження чергової комендантської години в країні у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

Комендантську годину запровадять на період святкування закінчення Рамадану з 23 по 26 травня.

"Комендантська година буде запроваджена у всій 81 провінції починаючи з дня напередодні святкування і закінчуючи останнім днем свят" - сказав Ердоган.

Раніше в Туреччині вже запроваджувалася комендантська година 11-12, 18-19, 23-26 квітня, 1-3, 9-10 і 16-19 травня.

Ердоган також повідомив, що з 29 травня в країні почнуть відкривати мечеті для окремих колективних молитов з дотриманням санітарних заходів.

Також він повідомив, що новий навчальний рік у Туреччині почнеться з вересня.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітав МіГ

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

Усі новини...
Останні новини
16:25
МЗС Румунії викликало російського посла через падіння дрона
16:21
Понад 90% базових станцій "Київстар" в працездатному стані - речниця
16:14
Politico: Зеленського не запросили на саміт ЄС, бо злякалися реакції Орбана
15:57
Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи Роттердам+
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
15:42
"Шахед" впав у Румунії
15:41
В Японії на мілину викинуло 1,2 тисячі тонн риби: причину з’ясовують
15:38
оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітав МіГ
15:35
ЗМІ: Фінляндія планує знову повністю закрити кордон із РФ
15:28
Болгарія займається усуненням лазівки, яка принесла Росії мільйони євро від продажу нафти
Усі новини...
Реклама: