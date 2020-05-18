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Туреччина запроваджує комендантську годину на період закінчення Рамадану

Понеділок, 18 травня 2020, 20:44

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про запровадження чергової комендантської години в країні у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

Комендантську годину запровадять на період святкування закінчення Рамадану з 23 по 26 травня.

"Комендантська година буде запроваджена у всій 81 провінції починаючи з дня напередодні святкування і закінчуючи останнім днем свят" - сказав Ердоган.

Раніше в Туреччині вже запроваджувалася комендантська година 11-12, 18-19, 23-26 квітня, 1-3, 9-10 і 16-19 травня.

Ердоган також повідомив, що з 29 травня в країні почнуть відкривати мечеті для окремих колективних молитов з дотриманням санітарних заходів.

Також він повідомив, що новий навчальний рік у Туреччині почнеться з вересня.



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