Турция вводит комендантский час на период окончания Рамадана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении очередного комендантского часа в стране в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

Комендантский час введут на период празднования окончания Рамадана с 23 по 26 мая.

"Комендантский час будет внедрен во всей 81 провинции начиная с дня накануне праздника и заканчивая последним днем праздников" - сказал Эрдоган.

Ранее в Турции уже вводился комендантский час 11-12, 18-19, 23-26 апреля, 1-3, 9-10 и 16-19 мая.

Эрдоган также сообщил, что с 29 мая в стране начнут открывать мечети для отдельных коллективных молитв с соблюдением санитарных мер.

Также он сообщил, что новый учебный год в Турции начнется с сентября.