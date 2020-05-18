Турция вводит комендантский час на период окончания Рамадана
Понедельник, 18 мая 2020, 20:44
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении очередного комендантского часа в стране в связи с пандемией коронавируса.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.
Комендантский час введут на период празднования окончания Рамадана с 23 по 26 мая.
"Комендантский час будет внедрен во всей 81 провинции начиная с дня накануне праздника и заканчивая последним днем праздников" - сказал Эрдоган.
Ранее в Турции уже вводился комендантский час 11-12, 18-19, 23-26 апреля, 1-3, 9-10 и 16-19 мая.
Эрдоган также сообщил, что с 29 мая в стране начнут открывать мечети для отдельных коллективных молитв с соблюдением санитарных мер.
Также он сообщил, что новый учебный год в Турции начнется с сентября.