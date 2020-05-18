Коломойський купив "Фокус" та може призначити Дубінського куратором

Новим власником "Фокуса" став Олександр Борщевич, а сам журнал після карантину відновить вихід у червні.

Джерела: співрозмовники "Української правди", "Детектор медіа" з посиланням на джерела

Дослівно: "За словами трьох джерел "Детектора медіа", новий власник представляє інтереси олігарха Ігоря Коломойського, а новим куратором проєкту "Фокус" може бути народний депутат, блогер і ведучий "1+1" Олександр Дубінський, у минулому журналіст і редактор ділової преси".

Деталі: За даними джерел "Детектора", Борщевич представляє інтереси Ігоря Коломойського.

Борщевич, за даними відкритих реєстрів, є власником і директором трьох компаній, зареєстрованих за адресою холдингу "1+1 медіа" у Києві. Коментарів щодо зміни у "Фокусі" він виданню не надав, сказав чекати пресрелізу.

Директор видавництва "Фокус медіа" Вікторія Калкатіна заперечила, що нові інвестори видання Коломойський чи Дубінський.

Сам Дубінський також відповів, що вперше чує про зміну власників журналу і нагадав, що не має законного права займатися будь-якою медіадіяльністю.

Співрозмовники "Української правди" підтвердили інформацію з приводу Коломойського і Дубинського у виданні та в оточенні Коломойського.

За інформацією УП, Дубинський зустрічався з директором "Фокус медіа" Вікторією Калкатіною.

Багато співробітників вже звільнені. У редакції залишилося зі старої команди лише три людини. Колектив побоюється, що видання стане заангажованим та політичним інструментом у руках нового власника.