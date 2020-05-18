Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Коломойський купив "Фокус" та може призначити Дубінського куратором

Понеділок, 18 травня 2020, 22:58
Коломойський купив Фокус та може призначити Дубінського куратором

Новим власником "Фокуса" став Олександр Борщевич, а сам журнал після карантину відновить вихід у червні.

Джерела: співрозмовники "Української правди", "Детектор медіа" з посиланням на джерела

Дослівно: "За словами трьох джерел "Детектора медіа", новий власник представляє інтереси олігарха Ігоря Коломойського, а новим куратором проєкту "Фокус" може бути народний депутат, блогер і ведучий "1+1" Олександр Дубінський, у минулому журналіст і редактор ділової преси".

Деталі: За даними джерел "Детектора", Борщевич представляє інтереси Ігоря Коломойського.

Борщевич, за даними відкритих реєстрів, є власником і директором трьох компаній, зареєстрованих за адресою холдингу "1+1 медіа" у Києві. Коментарів щодо зміни у "Фокусі" він виданню не надав, сказав чекати пресрелізу.

Директор видавництва "Фокус медіа" Вікторія Калкатіна заперечила, що нові інвестори видання Коломойський чи Дубінський.

Сам Дубінський також відповів, що вперше чує про зміну власників журналу і нагадав, що не має законного права займатися будь-якою медіадіяльністю.

Співрозмовники "Української правди" підтвердили інформацію з приводу Коломойського і Дубинського у виданні та в оточенні Коломойського.

За інформацією УП, Дубинський зустрічався з директором "Фокус медіа" Вікторією Калкатіною.

Багато співробітників вже звільнені. У редакції залишилося зі старої команди лише три людини. Колектив побоюється, що видання стане заангажованим та політичним інструментом у руках нового власника.

"Українська правда" у Threads

Теми: КоломойськийЗМІ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітав МіГ

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

Усі новини...
Коломойський
Коломойський вступає у судову справу на боці росіянина-олігарха щодо конфіскації активів VS Energy
СБУ викрила бізнес-партнера Коломойського на крадіжці 600 млн у перший день вторгнення РФ
Схема на "Центренерго": суд призначив заставу керівнику пов'язаної з Коломойським компанії
Останні новини
16:25
МЗС Румунії викликало російського посла через падіння дрона
16:21
Понад 90% базових станцій "Київстар" в працездатному стані - речниця
16:14
Politico: Зеленського не запросили на саміт ЄС, бо злякалися реакції Орбана
15:57
Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи Роттердам+
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
15:42
"Шахед" впав у Румунії
15:41
В Японії на мілину викинуло 1,2 тисячі тонн риби: причину з’ясовують
15:38
оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітав МіГ
15:35
ЗМІ: Фінляндія планує знову повністю закрити кордон із РФ
15:28
Болгарія займається усуненням лазівки, яка принесла Росії мільйони євро від продажу нафти
Усі новини...
Реклама: