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Укр / Рус

Коломойский купил "Фокус" и может назначить Дубинского куратором

Понедельник, 18 мая 2020, 22:58

Новым владельцем "Фокуса" стал Александр Борщевич, а сам журнал после карантина восстановит выход в июне.

Источники: собеседники "Украинской правды", "Детектор медиа" со ссылкой на источники

Дословно: "По словам трех источников "Детектора медиа", новый владелец представляет интересы олигарха Игоря Коломойского, а новым куратором проекта "Фокус" может быть народный депутат, блоггер и ведущий "1 + 1" Александр Дубинский, в прошлом журналист и редактор деловой прессы".

Детали: По данным источников "Детектора", Борщевич представляет интересы Игоря Коломойского.

Борщевич, по данным открытых реестров, является владельцем и директором трех компаний, зарегистрированных по адресу холдинга "1 + 1 медиа" в Киеве. Комментариев по изменению в "Фокусе" он изданию не предоставил, сказал ждать пресс-релизы.

Директор издательства "Фокус медиа" Виктория Калкатина опровергла, что новые инвесторы издания Коломойский или Дубинский.

Сам Дубинский также ответил, что впервые слышит о смене собственников журнала и напомнил, что не имеет законного права заниматься любой медиадеятельностью.

"Украинской правде" подтвердили информацию по поводу Коломойского и Дубинского в издании и в окружении Коломойского.

Темы: КоломойскийСМИ


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