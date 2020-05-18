Коломойский купил "Фокус" и может назначить Дубинского куратором

Новым владельцем "Фокуса" стал Александр Борщевич, а сам журнал после карантина восстановит выход в июне.

Источники: собеседники "Украинской правды", "Детектор медиа" со ссылкой на источники

Дословно: "По словам трех источников "Детектора медиа", новый владелец представляет интересы олигарха Игоря Коломойского, а новым куратором проекта "Фокус" может быть народный депутат, блоггер и ведущий "1 + 1" Александр Дубинский, в прошлом журналист и редактор деловой прессы".

Детали: По данным источников "Детектора", Борщевич представляет интересы Игоря Коломойского.

Борщевич, по данным открытых реестров, является владельцем и директором трех компаний, зарегистрированных по адресу холдинга "1 + 1 медиа" в Киеве. Комментариев по изменению в "Фокусе" он изданию не предоставил, сказал ждать пресс-релизы.

Директор издательства "Фокус медиа" Виктория Калкатина опровергла, что новые инвесторы издания Коломойский или Дубинский.

Сам Дубинский также ответил, что впервые слышит о смене собственников журнала и напомнил, что не имеет законного права заниматься любой медиадеятельностью.

"Украинской правде" подтвердили информацию по поводу Коломойского и Дубинского в издании и в окружении Коломойского.

По информации УП, Дубинский встречался с директором "Фокус медиа" Викторией Калкатиной.

Многие сотрудники уже уволены. В редакции осталось из старой команды всего три человека. Коллектив опасается, что издание станет заангажированным и политическим инструментом в руках нового собственника.