Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Коломойский купил "Фокус" и может назначить Дубинского куратором

Понедельник, 18 мая 2020, 22:58
Коломойский купил Фокус и может назначить Дубинского куратором

Новым владельцем "Фокуса" стал Александр Борщевич, а сам журнал после карантина восстановит выход в июне.

Источники: собеседники "Украинской правды", "Детектор медиа" со ссылкой на источники

Дословно: "По словам трех источников "Детектора медиа", новый владелец представляет интересы олигарха Игоря Коломойского, а новым куратором проекта "Фокус" может быть народный депутат, блоггер и ведущий "1 + 1" Александр Дубинский, в прошлом журналист и редактор деловой прессы".

Детали: По данным источников "Детектора", Борщевич представляет интересы Игоря Коломойского.

Борщевич, по данным открытых реестров, является владельцем и директором трех компаний, зарегистрированных по адресу холдинга "1 + 1 медиа" в Киеве. Комментариев по изменению в "Фокусе" он изданию не предоставил, сказал ждать пресс-релизы.

Директор издательства "Фокус медиа" Виктория Калкатина опровергла, что новые инвесторы издания Коломойский или Дубинский.

Сам Дубинский также ответил, что впервые слышит о смене собственников журнала и напомнил, что не имеет законного права заниматься любой медиадеятельностью.

"Украинской правде" подтвердили информацию по поводу Коломойского и Дубинского в издании и в окружении Коломойского.

По информации УП, Дубинский встречался с директором "Фокус медиа" Викторией Калкатиной.

Многие сотрудники уже уволены. В редакции осталось из старой команды всего три человека. Коллектив опасается, что издание станет заангажированным и политическим инструментом в руках нового собственника.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КоломойскийСМИ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Коломойский
Коломойский вступает в судебное дело на стороне россемеа-олигарха о конфискации активов VS Energy
СБУ разоблачила бизнес-партнера Коломойского на краже 600 млн в первый день вторжения РФ
Схема на "Центрэнерго": суд назначил залог руководителю связанной с Коломойским компании
Последние новости
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
Все новости...
Реклама: