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Кабмін протягом тижня запустить громадський транспорт, метро та відкриє дитсадки

Понеділок, 18 травня 2020, 23:23
Кабмін протягом тижня запустить громадський транспорт, метро та відкриє дитсадки

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначає, що уряд дозволить роботу громадського транспорту з 22 травня, а роботу дитсадків і метрополітену з 25 травня.

Джерело: Шмигаль в ефірі телеканалу ICTV, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Шмигаля: "Дію карантину буде продовжено, але ми переходимо, як і обіцяли, до адаптивного карантину. Вже з 22 числа буде прийнятий ряд пом'якшень щодо карантину. Ми дозволимо рух міського і приміського наземного транспорту, ми дозволимо проведення спортивних змагань, ми також відкриємо готелі, крім хостелів, дозволимо роботу готелів без роботи ресторанів і басейнів. Також буде пом'якшена можливість проведення служб в храмах".

Деталі: Прем'єр пояснив, що служби в храмах для прихожан можна буде проводити за умови не більше 1 людини на 10 кв. м релігійних споруд.

Шмигаль повідомив, що з 25 числа уряд дозволить роботу дитячих садків і метрополітену в тих містах, де буде дозволяти епідеміологічна ситуація.

За його словами, дані рішення будуть прийняті на засіданні уряду 20 травня.

Шмигаль очікує, що авіасполучення, міжнародне в тому числі, відновиться ймовірно в червні.

Прем'єр нагадав, що найближча дата, коли європейські країни оголосили про можливість відкриття авіасполучення, це не раніше 15 червня.

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Теми: карантинкоронавірусКабінет міністрівШмигаль
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