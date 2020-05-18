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Кабмин в течение недели запустит общественный транспорт, метро и откроет детсады

Понедельник, 18 мая 2020, 23:23
Кабмин в течение недели запустит общественный транспорт, метро и откроет детсады

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечает, что правительство разрешит работу общественного транспорта с 22 мая, а работу детсадов и метрополитена с 25 мая.

Источник: Шмыгаль в эфире телеканала ICTV, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Шмыгаля: "Действие карантина будет продлено, но мы переходим, как и обещали, к адаптивному карантину. Уже с 22 числа будет принят ряд смягчений относительно карантина. Мы разрешим движение городского и пригородного наземного транспорта, мы разрешим проведение спортивных соревнований, мы также откроем отели, кроме хостелов, разрешим работу отелей без работы ресторанов и бассейнов. Также будет смягчена возможность проведения служб в храмах".

Детали: Премьер пояснил, что службы в храмах для прихожан можно будет проводить при условии не более 1 человека на 10 кв. м религиозных сооружений.

Шмыгаль сообщил, что с 25 числа правительство разрешит работу детских садов и метрополитена в тех городах, где будет позволять эпидемиологическая ситуация.

По его словам, данные решение будут приняты на заседании правительства 20 мая.

Шмыгаль ожидает, что авиасообщение, международное в том числе, возобновится вероятно в июне.

Премьер напомнил, что ближайшая дата, когда европейские страны объявили о возможности открытия авиасообщение, это не раньше 15 июня.

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Темы: карантинкоронавирусКабинет министровШмыгаль
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