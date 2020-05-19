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В МЗС розповіли, скільки українців хворіють на коронавірус

Вівторок, 19 травня 2020, 01:06
В МЗС розповіли, скільки українців хворіють на коронавірус

146 українців за кордоном отримують лікування від нового коронавірусу, 62 людини вже побороли хворобу.

Джерело: сайт МЗС

Деталі: українські громадяни лікуються в Італії, (121 людина), Греції (22), Польщі (4), Австріі (3), Німеччині (4) та в інших країнах.

Від COVID-19 за кордоном вже померло 8 українців.

Дослівно: "18 057 громадян України звернулися по допомогу до дипломатичних установ України в рамках системи "Захист".

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Теми: МЗСкоронавірус
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