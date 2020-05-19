В МЗС рассказали, сколько украинцев болеют коронавирусом
Вторник, 19 мая 2020, 01:06
146 украинцев за рубежом получают лечение от нового коронавируса, 62 человека уже побороли болезнь.
Источник: сайт МИД
Детали: украинские граждане лечатся в Италии, (121 человек), Греции (22), Польши (4), Австрии (3), Германии (4) и в других странах.
От COVID-19 за рубежом уже умерло 8 украинцев.
Дословно: "18 057 граждан Украины обратились за помощью в дипломатические учреждения Украины в рамках системы "Захист".
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