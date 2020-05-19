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В МЗС рассказали, сколько украинцев болеют коронавирусом

Вторник, 19 мая 2020, 01:06
В МЗС рассказали, сколько украинцев болеют коронавирусом

146 украинцев за рубежом получают лечение от нового коронавируса, 62 человека уже побороли болезнь.

Источник: сайт МИД

Детали: украинские граждане лечатся в Италии, (121 человек), Греции (22), Польши (4), Австрии (3), Германии (4) и в других странах.

От COVID-19 за рубежом уже умерло 8 украинцев.

Дословно: "18 057 граждан Украины обратились за помощью в дипломатические учреждения Украины в рамках системы "Захист".

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Темы: МИДкоронавирус
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