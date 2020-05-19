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В Індії вже понад 100 тисяч заражень COVID-19

Вівторок, 19 травня 2020, 02:00

В Індії 30 січня зафіксували перший випадок захворювання новим коронавірусом, наразі в країні вже 100 340 випадків COVID-19.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: За останню добу в Індії на коронавірус захворіло понад 4 000 людей. З початку епідемії 3156 пацієнтів вже померли, 39 233 людини побороли хворобу.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо: 

  • У світі з 4 882 495 випадків захворювання коронавірусом 1 901 866 осіб вже одужало та  319 670 померло.

Теми: Індіякоронавірус


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