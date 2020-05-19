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В Индии уже более 100 000 заражений COVID-19

Вторник, 19 мая 2020, 02:00

В Индии 30 января зафиксировали первый случай заболевания новым коронавирусом, сейчас в стране уже 100 340 случаев COVID-19.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: за последние сутки в Индии на коронавирус заболело более 4000 человек. С начала эпидемии 3156 пациентов умерли, 39 233 человека побороли болезнь.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Напомним:

  • В мире с 4 882 495 случаев заболевания коронавирусом 1 901 866 человек уже выздоровели и 319 670 умерли.

Темы: Индиякоронавирус


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