В Индии уже более 100 000 заражений COVID-19
Вторник, 19 мая 2020, 02:00
В Индии 30 января зафиксировали первый случай заболевания новым коронавирусом, сейчас в стране уже 100 340 случаев COVID-19.
Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру
Детали: за последние сутки в Индии на коронавирус заболело более 4000 человек. С начала эпидемии 3156 пациентов умерли, 39 233 человека побороли болезнь.
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Напомним:
- В мире с 4 882 495 случаев заболевания коронавирусом 1 901 866 человек уже выздоровели и 319 670 умерли.