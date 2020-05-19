В Индии уже более 100 000 заражений COVID-19

В Индии 30 января зафиксировали первый случай заболевания новым коронавирусом, сейчас в стране уже 100 340 случаев COVID-19.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: за последние сутки в Индии на коронавирус заболело более 4000 человек. С начала эпидемии 3156 пациентов умерли, 39 233 человека побороли болезнь.

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Напомним: