Трамп: ми повинні спростити процес продажу зброї іншим країнам, щоб ті не купували его у Росії
Вівторок, 19 травня 2020, 02:32
Президент США Дональд Трамп зазначив, що Штатам слід спростити процедуру продажу озброєння іншим країнам, тому що в іншому разі ті звернуться до Росії або Китаю.
Джерело: президент Дональд Трамп, повідомляє "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "Ми повинні зробити так, щоб такі угоди можна було якомога простіше укласти".
Деталі: він зазначив, що в минулому були випадки, коли "країни хотіли купити у нас зброю, однак ми створювали так багато перешкод для угоди, що вони були змушені звертатися до Росії або до Китаю".