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Трамп: ми повинні спростити процес продажу зброї іншим країнам, щоб ті не купували її у Росії

Вівторок, 19 травня 2020, 02:32
Трамп: ми повинні спростити процес продажу зброї іншим країнам, щоб ті не купували її у Росії

Президент США Дональд Трамп зазначив, що Штатам слід спростити процедуру продажу озброєння іншим країнам, тому що в іншому разі ті звернуться до Росії або Китаю.

Джерело: президент Дональд Трамп, повідомляє "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Ми повинні зробити так, щоб такі угоди можна було якомога простіше укласти".

Деталі: він зазначив, що в минулому були випадки, коли "країни хотіли купити у нас зброю, однак ми створювали так багато перешкод для угоди, що вони були змушені звертатися до Росії або до Китаю".

Теми: ТрампРосіяКитай
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