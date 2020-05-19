Президент США Дональд Трамп зазначив, що Штатам слід спростити процедуру продажу озброєння іншим країнам, тому що в іншому разі ті звернуться до Росії або Китаю.

Джерело: президент Дональд Трамп, повідомляє "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Ми повинні зробити так, щоб такі угоди можна було якомога простіше укласти".

Деталі: він зазначив, що в минулому були випадки, коли "країни хотіли купити у нас зброю, однак ми створювали так багато перешкод для угоди, що вони були змушені звертатися до Росії або до Китаю".