Трамп: мы должны упростить процедуру продажи оружия другим странам

Президент США Дональд Трамп отметил, что Штатам следует упростить процедуру продажи вооружений другим странам, так как в противном случае те обратятся к России и Китаю.

Источник: президент Дональд Трамп, сообщает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Мы должны сделать так, чтобы такие сделки можно было как можно проще заключить".

Детали: он отметил, что в прошлом были случаи, когда "страны хотели купить у нас оружие, однако мы создавали так много препятствий для сделки, что они были вынуждены обращаться к России или к Китаю".