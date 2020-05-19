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Укр / Рус

Трамп: мы должны упростить процедуру продажи оружия другим странам

Вторник, 19 мая 2020, 02:32

Президент США Дональд Трамп отметил, что Штатам следует упростить процедуру продажи вооружений другим странам, так как в противном случае те обратятся к России и Китаю.

Источник: президент Дональд Трамп, сообщает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Мы должны сделать так, чтобы такие сделки можно было как можно проще заключить".

Детали: он отметил, что в прошлом были случаи, когда "страны хотели купить у нас оружие, однако мы создавали так много препятствий для сделки, что они были вынуждены обращаться к России или к Китаю".

Темы: ТрампРосcияКитай


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