"Укроборонпром" показав зразок нової радіолокаційної станції для ЗРК

На ДП "Науково-виробничий комплекс" Іскра", що входить до складу ДК "Укроборонпром", розробили і в стислі терміни виготовили дослідний зразок нової перспективної радіолокаційної станції 80К6КС1.

Джерело: концерн "Укроборонпром"

Деталі: Основне призначення станції – виявлення в зоні огляду, супровід і вимір трьох координат повітряних об’єктів та їх швидкості у складі зенітно-ракетного комплексу.

Станція 80К6КС1 створена для бойового застосування у складі дивізіонів зенітно-ракетних військ протиповітряної оборони.

Вона сумісна з наявними зенітно-ракетними комплексами як Збройних сил України, так і закордонного виробництва.

Радіолокаційна станція 80К6КС1 є модифікацією лінійки радарів 79К6 та 80К6 виробництва "Іскри", що добре зарекомендували себе на службі у Повітряних Силах ЗСУ.

Пряма мова директора "Іскри" Юрія Пащенка: "Ключовими елементами технологічного успіху цієї розробки є побудова передавального пристрою на сучасних твердотільних модулях, використання технологій цифрових антенних решіток, реалізація на новітній елементній базі спеціальних обчислювачів радіолокаційних сигналів, що працюють за розробленими на підприємстві високоефективними алгоритмами.

Для підвищеної мобільності радіолокаційної станції вся апаратура розміщується на одному транспортному засобі вітчизняного виробництва. Це дозволяє розгортати та згортати мобільну станцію за лічені хвилини.

У процесі випробувань радіолокаційна станція підтвердила усі заявлені тактико-технічні характеристики. Найближчим часом відбудуться державні випробування".

Довідково: Нещодавно у ДК "Укроборонпром" створили Стратегічний комітет, до якого увійшло керівництво концерну та директори найбільших підприємств. Комітет працюватиме над розробкою довгострокових бізнес-стратегій майбутніх секторальних холдингових компаній та створенням перших холдингів.

Гендиректор "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус нагадав, що реформа держконцерну передбачає його трансформацію в 6 галузевих корпорацій. Одна з них – холдингова компанія радарних систем, ядром якої стане "Іскра". Створенням і запуском нового галузевого холдингу займатиметься Юрій Пащенко.