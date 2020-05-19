Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Укроборонпром" показав зразок нової радіолокаційної станції для ЗРК

Вівторок, 19 травня 2020, 08:39
Укроборонпром показав зразок нової радіолокаційної станції для ЗРК

На ДП "Науково-виробничий комплекс" Іскра", що входить до складу ДК "Укроборонпром", розробили і в стислі терміни  виготовили дослідний зразок нової перспективної радіолокаційної станції 80К6КС1.

Джерело: концерн "Укроборонпром"  

Деталі: Основне призначення станції – виявлення в зоні огляду, супровід і вимір трьох координат повітряних об’єктів та їх швидкості у складі зенітно-ракетного комплексу.

Станція 80К6КС1 створена для бойового застосування у складі дивізіонів зенітно-ракетних військ протиповітряної оборони.

Вона сумісна з наявними зенітно-ракетними комплексами як Збройних сил України, так і закордонного виробництва.

Радіолокаційна станція 80К6КС1 є модифікацією лінійки радарів 79К6 та 80К6 виробництва "Іскри", що добре зарекомендували себе на службі у Повітряних Силах ЗСУ.

 

Пряма мова директора "Іскри" Юрія Пащенка: "Ключовими елементами технологічного успіху цієї розробки є побудова передавального пристрою на сучасних твердотільних модулях, використання технологій цифрових антенних решіток, реалізація на новітній елементній базі спеціальних обчислювачів радіолокаційних сигналів, що працюють за розробленими на підприємстві високоефективними алгоритмами.

Для підвищеної мобільності радіолокаційної станції вся апаратура розміщується на одному транспортному засобі вітчизняного виробництва. Це дозволяє розгортати та згортати мобільну станцію за лічені хвилини.

У процесі випробувань радіолокаційна станція підтвердила усі заявлені тактико-технічні характеристики. Найближчим часом відбудуться державні випробування".

 

Довідково: Нещодавно у ДК "Укроборонпром" створили Стратегічний комітет, до якого увійшло керівництво концерну та директори найбільших підприємств. Комітет працюватиме над розробкою довгострокових бізнес-стратегій майбутніх секторальних холдингових компаній та створенням перших холдингів.

Гендиректор "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус нагадав, що реформа держконцерну передбачає його трансформацію в 6 галузевих корпорацій. Одна з них – холдингова компанія радарних систем, ядром якої стане "Іскра". Створенням і запуском нового галузевого холдингу займатиметься Юрій Пащенко.

"Українська правда" у Threads

Теми: Укроборонпромзброявиробництво
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітав МіГ

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

Усі новини...
Укроборонпром
Держконцерн "Укроборонпром" остаточно реформували в акціонерне товариство
Зеленський звільнив голову "Укроборонпрому"
Розтрата пів мільйона гривень: ексдиректор підприємства "Укроборонпрому" отримав підозру
Останні новини
16:25
МЗС Румунії викликало російського посла через падіння дрона
16:21
Понад 90% базових станцій "Київстар" в працездатному стані - речниця
16:14
Politico: Зеленського не запросили на саміт ЄС, бо злякалися реакції Орбана
15:57
Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи Роттердам+
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
15:42
"Шахед" впав у Румунії
15:41
В Японії на мілину викинуло 1,2 тисячі тонн риби: причину з’ясовують
15:38
оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітав МіГ
15:35
ЗМІ: Фінляндія планує знову повністю закрити кордон із РФ
15:28
Болгарія займається усуненням лазівки, яка принесла Росії мільйони євро від продажу нафти
Усі новини...
Реклама: