"Укроборонпром" показал образец новой радиолокационной станции для ЗРК

На ГП "Научно-производственный комплекс "Искра", входящем в состав ГК "Укроборонпром", разработали и в сжатые сроки изготовили опытный образец новой перспективной радиолокационной станции 80К6КС1.

Источник: концерн "Укроборонпром"

Детали: Основное назначение станции – выявление в зоне обзора, сопровождение и измерение трех координат воздушных объектов и их скорости в составе зенитно-ракетного комплекса.

Станция 80К6КС1 создана для боевого применения в составе дивизионов зенитно-ракетных войск противовоздушной обороны.

Она совместима с имеющимися зенитно-ракетными комплексами как Вооруженных сил Украины, так и зарубежного производства.

Радиолокационная станция 80К6КС1 является модификацией линейки радаров 79К6 и 80К6 производства "Искры", хорошо зарекомендовавших себя на службе в Воздушных силах ВСУ.

Прямая речь директора "Искры" Юрия Пащенко: "Ключевыми элементами технологического успеха этой разработки являются построение передающего устройства на современных твердотельных модулях, использование технологий цифровых антенных решеток, реализация на новой элементной базе специальных вычислителей радиолокационных сигналов, работают по разработанным на предприятии высокоэффективным методам.

Для повышенной мобильности радиолокационной станции вся аппаратура размещается на одном транспортном средстве отечественного производства. Это позволяет разворачивать и сворачивать мобильную станцию ​​за считанные минуты.

В процессе испытаний радиолокационная станция подтвердила все заявленные тактико-технические характеристики. В ближайшее время состоятся государственные испытания".

Справка: Недавно в ГК "Укроборонпром" создали Стратегический комитет, в который вошли руководители концерна и директоры крупнейших предприятий. Комитет будет работать над разработкой долгосрочных бизнес-стратегий будущих секторальных холдинговых компаний и созданием первых холдингов.

Гендиректор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичюс напомнил, что реформа госконцерна предусматривает его трансформацию в 6 отраслевых корпораций. Одна из них – холдинговая компания радарных систем, ядром которой станет "Искра". Созданием и запуском нового отраслевого холдинга будет заниматься Юрий Пащенко.