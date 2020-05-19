Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Укроборонпром" показал образец новой радиолокационной станции для ЗРК

Вторник, 19 мая 2020, 08:39
Укроборонпром показал образец новой радиолокационной станции для ЗРК

На ГП "Научно-производственный комплекс "Искра", входящем в состав ГК "Укроборонпром", разработали и в сжатые сроки изготовили опытный образец новой перспективной радиолокационной станции 80К6КС1.

Источник: концерн "Укроборонпром"

Детали: Основное назначение станции – выявление в зоне обзора, сопровождение и измерение трех координат воздушных объектов и их скорости в составе зенитно-ракетного комплекса.

Станция 80К6КС1 создана для боевого применения в составе дивизионов зенитно-ракетных войск противовоздушной обороны.

Она совместима с имеющимися зенитно-ракетными комплексами как Вооруженных сил Украины, так и зарубежного производства.

Радиолокационная станция 80К6КС1 является модификацией линейки радаров 79К6 и 80К6 производства "Искры", хорошо зарекомендовавших себя на службе в Воздушных силах ВСУ.

 

Прямая речь директора "Искры" Юрия Пащенко: "Ключевыми элементами технологического успеха этой разработки являются построение передающего устройства на современных твердотельных модулях, использование технологий цифровых антенных решеток, реализация на новой элементной базе специальных вычислителей радиолокационных сигналов, работают по разработанным на предприятии высокоэффективным методам.

Для повышенной мобильности радиолокационной станции вся аппаратура размещается на одном транспортном средстве отечественного производства. Это позволяет разворачивать и сворачивать мобильную станцию ​​за считанные минуты.

В процессе испытаний радиолокационная станция подтвердила все заявленные тактико-технические характеристики. В ближайшее время состоятся государственные испытания".

 

Справка: Недавно в ГК "Укроборонпром" создали Стратегический комитет, в который вошли руководители концерна и директоры крупнейших предприятий. Комитет будет работать над разработкой долгосрочных бизнес-стратегий будущих секторальных холдинговых компаний и созданием первых холдингов.

Гендиректор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичюс напомнил, что реформа госконцерна предусматривает его трансформацию в 6 отраслевых корпораций. Одна из них – холдинговая компания радарных систем, ядром которой станет "Искра". Созданием и запуском нового отраслевого холдинга будет заниматься Юрий Пащенко.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Укроборонпроморужиепроизводство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Укроборонпром
Госконцерн "Укроборонпром" окончательно реформировали в акционерное общество
Зеленский уволил главу "Укроборонпрома"
Растрата полмиллиона гривень: эксдиректор предприятия "Укроборонпрома" получил подозрение
Последние новости
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
Все новости...
Реклама: