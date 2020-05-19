Все разделы
Укр / Рус

"Укроборонпром" показал образец новой радиолокационной станции для ЗРК

Вторник, 19 мая 2020, 08:39

На ГП "Научно-производственный комплекс "Искра", входящем в состав ГК "Укроборонпром", разработали и в сжатые сроки изготовили опытный образец новой перспективной радиолокационной станции 80К6КС1.

Источник: концерн "Укроборонпром"

Детали: Основное назначение станции – выявление в зоне обзора, сопровождение и измерение трех координат воздушных объектов и их скорости в составе зенитно-ракетного комплекса.

Станция 80К6КС1 создана для боевого применения в составе дивизионов зенитно-ракетных войск противовоздушной обороны.

Она совместима с имеющимися зенитно-ракетными комплексами как Вооруженных сил Украины, так и зарубежного производства.

Радиолокационная станция 80К6КС1 является модификацией линейки радаров 79К6 и 80К6 производства "Искры", хорошо зарекомендовавших себя на службе в Воздушных силах ВСУ.

 

Прямая речь директора "Искры" Юрия Пащенко: "Ключевыми элементами технологического успеха этой разработки являются построение передающего устройства на современных твердотельных модулях, использование технологий цифровых антенных решеток, реализация на новой элементной базе специальных вычислителей радиолокационных сигналов, работают по разработанным на предприятии высокоэффективным методам.

Для повышенной мобильности радиолокационной станции вся аппаратура размещается на одном транспортном средстве отечественного производства. Это позволяет разворачивать и сворачивать мобильную станцию ​​за считанные минуты.

В процессе испытаний радиолокационная станция подтвердила все заявленные тактико-технические характеристики. В ближайшее время состоятся государственные испытания".

 

Справка: Недавно в ГК "Укроборонпром" создали Стратегический комитет, в который вошли руководители концерна и директоры крупнейших предприятий. Комитет будет работать над разработкой долгосрочных бизнес-стратегий будущих секторальных холдинговых компаний и созданием первых холдингов.

Гендиректор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичюс напомнил, что реформа госконцерна предусматривает его трансформацию в 6 отраслевых корпораций. Одна из них – холдинговая компания радарных систем, ядром которой станет "Искра". Созданием и запуском нового отраслевого холдинга будет заниматься Юрий Пащенко.

Темы: Укроборонпроморужиепроизводство


powered by lun.ua
Главное сегодня

Украинские воины уничтожили одного российского оккупанта — ООС

За сутки в мире подтверждено 88 858 новых случаев COVID-19

видеоГордон заявил, что брал интервью при содействии спецслужб, а флешки отослал в Гаагу

Кабмин в течение недели запустит общественный транспорт, метро и откроет детсады

фотоПод офисом Гордона пикетируют из-за интервью с Гиркиным

обновленоОфис генпрокурора приобщит к расследованиям против России интервью Гордона с Гиркиным

Все главные новости...
Укроборонпром
В руководстве "Укроборонпрома" выступили за его ликвидацию
Катер "Никополь", который побывал в российском плену, спустили на воду
В Украину начали импортировать БМП-1
Последние новости
09:11
В Украине снова выздоровели от COVID-19 больше людей, чем заболели
09:09
После восстановления метро в Киеве будет работать без жетонов
08:58
В каналы Венеции вернулись гондолы
08:39
фото"Укроборонпром" показал образец новой радиолокационной станции для ЗРК
08:22
Джапарова рассказала, чем будет заниматься в МИД
08:11
Берлин: РФ преследует крымских татар по сомнительным обвинениям
08:00
Главные новости понедельника и ночи: рейтинги Зеленского, исламские праздники в Украине
07:09
Украинские воины уничтожили одного российского оккупанта — ООС
06:19
ФотоУкраина экстрадировала в Грузию лидера террористической организации "Исламское государство"
05:04
За сутки в мире подтверждено 88 858 новых случаев COVID-19
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!